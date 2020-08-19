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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                      實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0819
                   日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6754   匯僑設計   08/19  初上市      08/13-08/17      1020   45.00     45.00  凱基        1   08/18    217348
3217   優群       08/20  上櫃增資    08/14-08/18       680   92.00     92.00  台新        1   08/19    186268
6186   新潤       08/20  上櫃增資    08/14-08/18      2550   24.50     24.50  合庫        1   08/19     75808
2241   艾姆勒     08/20  初上市      08/14-08/18      2125   50.00     50.00  元大        1   08/19    185607
3376   新日興     08/25  上市增資    08/19-08/21       850  110.00    110.00  凱基        1   08/24
2888B  新光金乙特 08/27  上市增資    08/21-08/25     18870   45.00     45.00  永豐金      1   08/26

備註: 1. 以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2. 依據中華民國證券商業同業公會 88 年 5 月 3 日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費 (50 元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
 

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