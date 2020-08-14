實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0814 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6754 匯僑設計 08/19 初上市 0813-08/17 1020 45.00 45.00 凱基 1 08/18 66314 3217 優群 08/20 上櫃增資 0814-08/18 680 92.00 92.00 台新 1 08/19 6186 新潤 08/20 上櫃增資 0814-08/18 2550 24.50 24.50 合庫 1 08/19 2241 艾姆勒 08/20 初上市 0814-08/18 2125 50.00 50.00 元大 1 08/19 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。