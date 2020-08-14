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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄0814
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6754   匯僑設計 08/19  初上市       0813-08/17      1020   45.00     45.00  凱基        1   08/18     66314
3217   優群     08/20  上櫃增資     0814-08/18       680   92.00     92.00  台新        1   08/19
6186   新潤     08/20  上櫃增資     0814-08/18      2550   24.50     24.50  合庫        1   08/19
2241   艾姆勒   08/20  初上市       0814-08/18      2125   50.00     50.00  元大        1   08/19

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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