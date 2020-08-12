1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大金 (2885-TW)、宏碁 (2353-TW)、新光金 (2888-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、宏碁 (2353-TW)、元大金 (2885-TW)、華新 (1605-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、宏碁 (2353-TW)、京元電子 (2449-TW)、新光金 (2888-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、宏碁 (2353-TW)
5. 外資當日 (11) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、台新金 (2887-TW)、華通 (2313-TW)、宏碁 (2353-TW)