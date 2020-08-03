台商大陸投資優勢縮水 會計師：間接投資可保彈性

隨著法規對境外公司實質經濟規範趨嚴，讓台商過去靠開曼、BVI 紙上公司間接投資的優勢銳減，但會計師認為，透過間接投資仍可適度設立防火牆，讓策略調整更具彈性。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所會計師劉中惠指出，間接投資雖然法規趨嚴，租稅優因也縮水，但仍具備「防火牆及未來調整彈性」優勢，尤其大陸當地法規限制較多，有時又缺乏彈性，相對無法配合企業實務運作。

劉中惠進一步表示，企業可思考將整個集團功能做適當配置調整，擺脫中間層只能用免稅天堂公司的舊思維，合法運用租稅協定優惠，也能創造集團租稅效益，故究竟何種投資模式較佳，仍應視各集團狀況通盤考量決定。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所會計師任之恒表示，間接投資常被技術合作模式關係所採用，原因在於大陸公司法令對於技術出資有嚴格的鑑價要求，故架設另一間公司作為雙方之合作平台將較為靈活。

任之恒補充說明，隨著大陸去年底頒布新的《外商投資法》，以上問題雖有機會可以通過修改大陸公司章程，或者調整公司股本與資本溢價比例等方法解決，但因涉及繁複之公司法令及稅務議題，仍建議與當地主管部門充分溝通。

針對既有的大陸控股架構，任之恒提醒，貿然調整將可能衍生大陸稅負。尤其對於當地持有土地廠房多年或移轉訂價政策有問題的台商而言，觸發的風險值可能遠高於境外公司維護成本。