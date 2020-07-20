暑假期間限定5折 LiTV隨選影片888元看一整年

暑假是追劇旺季，為了讓消費者看好看滿又不傷荷包，本土 OTT 平台「LiTV 立視線上影視」推出「12 個月 888 隨選影片看到飽」的期間限定促銷！等於一天只要 2.5 元，就可以免看廣告，將電影、戲劇、動漫等超過 5 萬小時的海量片庫看飽看滿，例如最強陸劇《錦衣之下》、話題韓劇《綠豆花》及《靈魂修繕工》，還有好萊塢強檔電影《決戰中途島》、布魯斯威利的《終極獵殺令》以及布萊德彼特的《星際救援》、獲得奧斯卡最佳女主角肯定的《茱蒂》等，再加上 LiTV 支援市面上所有裝置，所以不論是在家、或是出遊在外，都能走到哪看到哪！促銷期間從 7/20 到 8/9，做個聰明消費者就趁現在。

強檔電影：《決戰中途島》《聖人大盜》

下單購買立刻收看的強檔片單種類多元，在電影部分，由二戰史實改編、如同史詩般的美國戰爭電影《決戰中途島》，片中大量的壯觀戰爭場面，讓軍事迷、電影迷讚不絕口；全球首部區塊鏈主題商戰電影《聖人大盜》以及西班牙奇幻懸疑電影《逃出天堂島》也是話題作品，另外 LiTV 也針對喜愛大卡司的粉絲推出系列片單，例如韓國氧氣美女李英愛的《復仇母親》、布魯斯威利的《終極獵殺令》與布萊德彼特的《星際救援》等。

由二戰史實改編的電影《決戰中途島》，片中大量的壯觀戰爭場面，讓軍事迷、電影迷讚不絕口。(圖: LiTV 提供)

口碑夯劇：陸劇《大明風華》韓劇《綠豆花》

戲劇部分，LiTV 囊括多部口碑強片吸引劇迷目光，像是由古裝劇最強新人湯唯主演的陸劇《大明風華》，被稱為是中國版的《權利遊戲》；熱播古裝劇《錦衣之下》，受歡迎程度居高不下，劇中飾演陸繹大人的任嘉倫也因此走紅；話題古裝韓劇《綠豆花》劇情賺人熱淚，男主角則是演出《機智醫生生活》的人氣韓星曹政奭；《靈魂修繕工》則是韓國首部以心理學為題材的醫療劇，劇情將現今社會中常出現的精神疾病融入劇情，獲得好評。

超多戲迷敲碗的韓國古裝大劇綠豆花上架 LiTV，看男主角曹正奭飆演技!(圖: LiTV 提供)

吸睛動漫：《刀劍神域 Alicization WOU》最終章

動漫方面，LiTV 每年夏季新番動畫都是動漫迷關注的重點，這次的片單同樣超級吸睛。像是粉絲們引頸期盼許久的《刀劍神域 Alicization WOU》最終章、《Re：從零開始的異世界生活第二季》都已經上架，另外還有魯邦三世 part 4(電視版) 及劇場版、《鬼滅之刃》等，也是讓粉絲想一刷再刷的熱門作品。除了豐富的影音內容，LiTV 支援市面上全部裝置：手機、平板、電腦、電視及機上盒、車載，讓您走到哪裡看到哪裡，任何時間地點都能追劇。

口碑爆棚動漫刀劍神域最終章，上架 LiTV。(圖: LiTV 提供)

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