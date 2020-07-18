〈熱門股〉新藥授權、解盲行情失靈 天國一輝本周連日重摔跌停

生技股四大天王合一 (4743-TW)、中天 (4128-TW) 、杏輝 (1734-TW) 及杏國 (4192-TW)，也被市場形容為「天國一輝」，受惠新藥授權、解盲消息激勵，股價登高，但本周生技股遭資金逃竄賣壓沉重，4 檔個股周跌幅超過 4 成、市值跌掉逾 700 億元。

合一自從將新藥 FB825 授權給丹麥皮膚醫學藥廠，以及糖尿病足慢性傷口潰瘍 (DFU) 新藥 ON101 三期試驗解盲數據正向，股價走勢一度強勁，不過近日連吞 6 根跌停，市值僅剩 847 億元，相比股價高點幾乎腰斬，也連帶同集團的中天股價下滑。

合一受惠新藥授權簽約金陸續認列，營收大幅成長，單月、單季、上半年營收都數倍增長，6 月營收 107 萬元，月減 50.19%、年增 1380.56%；第 2 季營收 3165 萬元，月增 873%、年增 1345%；上半年營收 3489 萬元，年增 447.66%。

杏國開發的胰臟癌新藥 SB05PC、商品名 EndoTAG-1，已在 7 個國家啟動三期二線治療臨床試驗，包括美國、歐洲、俄國、南韓及台灣等，預計今年完成病人收案並進行期中分析，若試驗一切順利，可望 2021 年取得美國 FDA 上市許可。

杏國指出，SB05PC 未來生產製程不會交給國外代工廠，而是留在台灣杏輝 (1734-TW) 自行生產，且胰臟癌用藥市場競爭對手少，預期 SB05PC 上市後，將添集團營運新動能。