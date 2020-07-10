太和-KY兩大事業訂單回升 下半年可望優於上半年

太和 - KY(4136-TW) 表示，新推出的防疫產品在中國開始銷售，加上彩妝、護膚產品迎來銷售旺季，兩大事業客戶拉貨動能回升下，下半年營運可望優於上半年。

太和受惠中國電商平台完美日記、小奧汀，及彩妝品牌客戶、美妝連鎖店名創優品 (MINISO) 銷售業績成長，6 月營收 1.16 億元，月增 45.16%、年增 18.45%；第 2 季營收 2.66 億元，季增 101.52%、年減 37.4%；上半年 3.99 億元，年減 6.48%。

太和指出，自中國北京爆發第二波疫情後，消費者對安全衛生、健康防護意識提升，並與安徽德正堂合作，開發一系列抗疫產品，包括免洗酒精洗手液、消毒噴霧等，近期布局中國市場已逐步發酵，其中，天然植物消毒噴霧銷售量最強勁，預期動能可望延續至下半年，並帶動市佔率進一步提升。

彩妝事業方面，除新客戶美妝連鎖店名創優品 (MINISO) 持續出貨外，其他品牌客戶包括 MORPHE、e.l.f 等，也開始針對聖誕節限定彩妝品開始啟動拉貨，可望挹注營運成長。

太和表示，今年 2020 年中國美容博覽會中，發表多款新品，包括 3D 彩妝專利加上噴金 / 噴銀、雷射工藝、玻尿酸抗 UV 護膜技術、械字號與妝字號等，有望爭取新客源與訂單量。