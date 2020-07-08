〈富致展望〉電路保護模組新品1-2年問世 配合新廠投產營運添柴火

保護元件廠富致 (6642-TW) 董事長陳繼聖透露，近期過電壓保護 (OVP) 產品已經開始小量出貨，預計整合過電流保護 (OCP) 的電路保護模組新品 1-2 年內問世，配合新廠投產，為長期營運增添新動能。

陳繼聖表示，過去公司強項在過電流保護產品，因此今年第一季入股一家過電壓產品的公司，並在 6 月開始出第一批貨，未來則將整合二項產品，預計 1-2 年可望推出電路保護模組產品。

陳繼聖進一步指出，目前業界還沒有整合過電流、過電壓保護的產品，也已經陸續申請多項專利，他強調，電路保護模組使用在能源、電流轉換，應用廣泛如電源、智慧電網，太陽能、風電，不斷電系統等。

而富致昨 (7) 日也公告取消購置土地案，陳繼聖指出，主要是雙方在合約上沒有達成共識，但還有其他備案，也在洽談中，面積只小了 3%，價格也比較便宜，同樣計畫在 2023 年投產，預計總產能將較現階段多 5 成，月產上看 6000 萬顆，配合模組新品，可望挹注營運動能。

至於現階段租用的兩個廠房，陳繼聖表示，新廠建好後，總部的產線將會遷移過去，不過，負責上游原料的廠房則因成本考量維持，此外，也會加速工業 4.0，縮短生產以及出貨交期。