

◆盤勢分析

1. 上週五 (26 日) 美國新冠確診數創單日新高紀錄，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，華爾街悲觀氣氛濃厚，包括能源、工業和金融股等與經濟重啟相關的股票重挫；端午連假美股四大指數累計跌幅介於 - 3.31%~-4.36%；台積電 ADR 累計跌幅 - 0.76%。

2. 上週二美國高科技股表現佳，帶動上週三台股以小幅跳空開高，盤中 2317 鴻海與高價股撐盤，加權指數終場以上漲 48.31 點的 11,660.67 點作收，漲幅 0.42%，成交金額 2,018.98 億元。三大法人合計買超 92.63 億元，外資買超 95.81 億元、投信賣超 4.15 億元、自營商買超 0.97 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：因端午節前最後一個交易日，成交量小幅縮小至 2,018.98 億元，仍在 2,000 億元之上，有利多方。

(2) 均線：上周三台股開高震盪，收小紅十字 K 棒，守穩在短天期 5、10、20 日均線之上。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走揚。

4. 櫃買指數上週三上漲 0.21%，收在 158.91 點，未再創本波新高，目前上方壓力在 162 點，下方支撐則為月線 153.78 點。

5. 觀盤重點：端午連假全球股市受美國新冠確診數創單日新高紀錄衝擊而修正，週一台股將受影響，短線留意月線支撐力道，若能守住月線，仍有機會挑戰頭部壓力，若跌破月線則將回測年線支撐，盤面上個股維持快速輪動態勢不變。短線操可留意: IC 設計、5G 相關、APPLE 概念股、法人季底作帳股。

6. 台股端午長假遠颺，今逢連假後的首個交易日，需面對美股向下修正的補跌壓力，資深業內人士揭短期大盤發展，將視這 4 項指標的關鍵走勢而定；其一係台積電能否抗。其次是生技股是否持續向上輪動。第 3 項指標係振興券將於 7 月正式上路，對觀光、旅遊及餐飲等產業帶來的報復性消費利多值追蹤。第 4 項仍係高價電子股是否持續向上比價，淡定輪動。

7. 股東會行情接近尾聲，7 月除權息行情接棒上演，尚有 1,600 檔個股待除息，股利配發上看 9,975 億元，因國巨（2327）、南港（2101）快速填息，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中華電（2412）等 15 檔準除息股，法人大力加碼，預期投資人加倍愛。

8. 居家辦公、遠端教育帶起的 PC 風潮將一路延伸到第三季，連帶讓金氧半場效電晶體（MOSFET）需求同步大增，不過供應鏈透露，國際 IDM 大廠因疫情影響產能仍未完全恢復，使訂單出現移轉至杰力（5299）、大中（6435）、尼克森（3317）及富鼎（8261）等 MOSFET 廠，使吃下轉單潮的 MOSFET 廠第三季接單仍相當暢旺。