疫情衝擊消費力 信用卡4月刷卡金額衰退20% 創11年來最慘

金管會今 (4) 日公布最新信用卡統計，受到新冠肺炎疫情衝擊消費力，今 (2020) 年 4 月信用卡單月刷卡交易金額 2062 億元，較去年同期衰退 20%，創下 11 年來最大減幅，為金融海嘯以來最慘。

據金管會銀行局統計，4 月信用卡簽帳金額為 2062 億元，較 3 月大減 220 億元，跟國人去年同月刷卡 2578 億元相比，年減 20%，主要是新冠肺炎疫情影響，衝擊民眾消費動能，旅遊餐飲支出減少，加上往年 4 月為櫻花季，國人瘋出國賞櫻，消費力向來都是較高月份，基期墊高之下，更使得衰退幅度創下 11 年以來最大減幅。不過，隨著振興三倍券下半年將上路，可以信用卡支付，搭配上信用卡優惠促刷，可望刺激信用卡消費復甦。

就個別發卡銀行來看，4 月的「刷卡王」再度由國泰世華銀行以刷卡金額 385.93 億元蟬聯，玉山銀 305 億元居次、中信銀 292 億元排名第三。而「發卡王」部分，匯豐銀因為與華航合作聯名卡到期換發新卡所致，所以單月發卡 9.58 萬張奪冠。此外，值得注意的是，凱基銀因京華城聯名卡到期，出現 9 萬多張停卡的現象。

截至 4 月底止，共計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 4850 萬張，總有效卡數約 3213 萬張。循環信用餘額約 1082 億元；未到期分期付款餘額約 1292 億元；當月轉銷呆帳金額約 4 億元。逾期 3 個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率平均為 0.24%，與 3 月底相當。