三大法人買超縮手 外資金控大換股

台股今 (27) 日上漲 17.45 點，終場以 11014.66 點作收。外資及陸資買超 3.32 億元，投信買超 9.45 億元，自營商買超 1.59 億元，三大法人連續第二天同步站在買方，不過加碼手筆都縮小，合計買超 14.37 億元。其中，值得注意的是，外資在金控股中大舉換股操作。

外資買超前 10 名中，元大滬深 300 正 2 獲加碼 10591 張，為唯一買超張數超過萬張個股，其餘依序為緯創、中信金、華通、華新、台灣高鐵、華邦電、台積電、中鴻、國泰金。而富邦金、開發金雖然沒有進入前 10 名，但也都在外資買超之列。

外資賣超前 10 名有寶成 15940 張、富邦 VIX 遭賣 13810 張、玉山金 13012 張、京元電子 12327 張，以上為減碼破萬張個股，其餘依序為元大金、群創、永豐金、亞諾法、新光金、台新金。

從外資操作中可以發現，外資狙擊標的中有一半為金控股，但買超個股中也有鎖定部分金控股，顯示外資對金控股換股操作。

投信買超前 10 名為：台灣高鐵、永豐金、長興、中信金、寶成、光寶科、健策、同欣電、直得、廣達。而賣超前 10 名為：旺宏、台表科、華通、金居、技嘉、聯電、金像電、台燿、泰鼎 - KY、奇力新。

自營商買超前 10 名為：元大台灣 50 反 1、國泰美國道瓊正 2、元大滬深 300 正 2、元大全球未來通訊、旺宏、華邦電、富邦 NASDAQ 反 1、光寶科、國泰中國 A50 反 1、聯強。而賣超前 10 名為：富邦 VIX 遭賣 25,387 張，其餘依序為 FH 香港反 1、國泰美國道瓊反 1、元大 S&P 黃金正 2、富邦臺灣加權反 1、富邦印度正 2、富邦印度、元大 S&P 黃金、國泰臺灣加權反 1、華通。

整體來說，台股昨天大漲逾百點後，今天在萬一關卡附近震盪，連帶三大法人買超手筆也縮小，雖然全球各地陸續放寬防疫封鎖政策，但國際間仍有美中紛爭再起、港版國安法等干擾，因此也不容小覷，預期短線將維持類股輪動格局。