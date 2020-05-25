【群益投顧】指數開高走低後反彈拉升，月線重新站穩，短線守穩月線仍有機會上看11000點

一、盤勢分析

上周五台股大跌近 200 點主要受中國全國人大常委會在北京公布「香港版國安法」草案。北京將在香港設立「國家安全機構」，人大第三次會議預定 22 日至 28 日舉行，包括審議「港版國安法」之影響，今日台股開盤小幅反彈後即一路下探至 10719 點，又迅速拉升至盤上，收盤上漲 60 點，漲幅 0.56%，收在 10871 點，成交量降為 1460 億元。

盤中強勢族群仍是防疫相關股，國光生、高端疫苗、康那香等皆漲停，電子股表現也不差，嘉晶、宜特、力旺等漲停，聯發科、智邦、茂林、GIS 等皆是大漲。

二、盤勢預估

受中國全國人大強推「香港版國安法」威脅，恆生指數早盤盤中一度再度下跌 400 點，台股周一盤中也再度探測 10700 點整數關卡前支撐，但之後當日做出小 W 底後強力反彈至盤上，使得短線 12 日線由跌轉升，台股盤中測試月線 10803 點之支撐後，續跌危機緩解，短期只要持續守穩月線之上，將不至於再引發破線賣出之短線賣盤，近期若 5 月份整理區下緣 10600 點不再看到，經整理後仍有往 11000 點進攻之實力。

口罩擬解禁成品出口，康那香 (9919-TW) 日前口罩接單已達 6 月底，股價跳空漲目前口罩原料、熔噴布機台皆則是 24 小時生產，看好出口後業績將明顯受惠。

高端疫苗 (6547-TW) 與美國國衛院的新冠肺炎疫苗合作，目前以第 3 季進入人體臨床試驗為目標，國光生技 (4142-TW) 的疫苗抗體中和試驗已確認有效性，目標今年第三季獲准開始第一期人體臨床試驗，明年完成二 / 三期臨床試驗，預計 8 月開始第一期人體臨床試驗。

智邦 (2345-TW) 第一季合併稅後淨利為 10.32 億元，年成長 36%，第一季每股稅後淨利 (EPS) 為 1.86 元，為歷年同期新高歐系外資在最新出爐的報告中表示，智邦受惠 400G 及企業客戶市占擴大帶動今年下半年及明年業績，決定調高目標價，由 200 元上修至 240 元。

蘋果將在 2020 年 2H 和 2021 年 1H 陸續推出新款 10.8 吋 iPad 與 8.5 吋～9 吋的 iPadmini，而 GIS-KY(6456-TW) 將是主要的觸控面板供應商。Apple 眼鏡的鏡片將需要多層貼合，GIS-KY 將成為 Apple 眼鏡的鏡片貼合供應商。

三、強勢股

電子：

GIS-KY(6456-TW)、華擎 (3515-TW)、元太 (8069-TW)、聯發科 (2454-TW)、漢唐 (2404-TW)

非電：

康那香 (9919-TW)、亞諾法 (4133-TW)、國光生 (4142-TW)、雅博 (4106-TW)、美食 - KY(2723-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據