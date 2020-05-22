婚前保單健檢三步驟 強化補足家庭保障缺口

即將到來的六月，在西方習俗裡，是最適合結婚的季節，元大人壽表示，新人可以透過重新檢視及調整婚前已投保的保單內容，多給另一半一份保障與承諾，建議可掌握婚前保單健檢三步驟，分別是「一檢視、二強化、三著眼未來規劃」。

相較於單身生活，結婚後有了另一半，家庭責任變大，可支配的家庭所得與生活開銷也不一樣，元大人壽表示，新婚夫妻首要之務便是共同檢視彼此已擁有的人生保障，再依家庭需求去強化補足保障缺口，並逐步對未來生活支出進行儲備與規劃。

首先，在檢視雙方現有保單時，應將彼此的收支、未來財務需求和保障缺口一併納入，以「家」為單位來考量，針對家庭風險缺口進行評估，另一個檢視重點則是保單受益人，無論是新增或變更都應主動向保險公司提出，未來家庭成員若有增加，也應再重新檢視。

在強化保障上，因組成家庭後人生責任加重，可再依家庭預算適度提高個人壽險保額以支應未來照顧另一半生活的開銷，也可考量添購意外險讓保障更加進階。此外，為避免醫療支出衝擊家庭經濟，規劃醫療險、重大傷病險或失能扶助險都可填補住院費用及薪資收入的缺口，享有高品質醫療資源。

當齊備基本保障且強化階段性保障後，可因應未來家庭支出，提早進行財富累積規劃。元大人壽建議，透過長年分期繳、兼具保障及資產累積功能的利率變動型壽險來規劃，不但可為退休金預做準備，另一方面也可以累積子女教育基金，一舉兩得。

此外，目前五月適逢報稅季，且今年報稅因應疫情，可延長到六月，元大人壽提醒，新婚夫妻如果是在去 (2019) 年登記結婚，今年報稅，可自行選擇要合併申報或分開申報，可試算對自己最有利方式進行申報，但要注意的是只有結婚的第一年可選擇合併或分開申報，結婚的第二年起，除有特殊事由外，則必須採用合併申報。