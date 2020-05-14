雷虎Q1獲利暴衝3700% 每股純益0.15元 創19季新高

無人機大廠雷虎科技 (8033-TW) 今 (14) 日董事會通過第一季財報，單季稅後純益 1707 萬元，年增幅高達 3763%，每股純益(EPS)0.15 元，成功終結連 2 季虧損，並創 2015 年第三季以來單季新高。

雷虎第一季獲利暴衝主要是因子公司雷虎生技 (6493-TW) 日前出售其轉投資雷祥生技全部股權，依持股比例認列後，一次性挹注業外收益近 4600 萬元。

而在本業方面，雷虎表示，新冠肺炎疫情帶反而帶動遙控模型汽車等套件系列產品需求大增，今年前 4 月美國遙控業務已成長 35%，上半年營運相對樂觀。

另一方面，雷虎正積極開發新藍海市場─無人機基地台，4 月下旬應 NCC 之邀，參加南區防救災行動通訊聯合演練，與中華電信 (2412-TW) 共同打造防救災行動通訊基地台，偕同五大電信業者進行汛期演練。

雷虎透露，高載重和長滯空引擎版無人機設計已近完成，除可提供 5G 設備救災技術和軟硬整合的解決方案外，未來商轉後，應用市場將可再擴大，例如海岸監測與巡防、智慧碼頭、風場等。

雷虎目前旗下大部分無人機均已取得民航局註冊與認證以及飛手執照，高度看好未來無人載具商機龐大。

雷虎第一季合併營收 2.17 億元，年增 4.16%，並未受新冠肺炎疫情影響，反而受益居家趨勢帶動遙控車出貨，營業毛利 8693 萬元，年增 9.94%，毛利率 40.08%，創 2016 年第 3 季以來高點，不過，由於研發費用增加，營業虧損 93 萬元。