昨日周選擇權結算，內資莊家與國家隊攜手，大演逆轉秀，讓加權指數收復 10900 點關卡，以 10938.27 點作收，成交值略縮至 1613.28 億元。不過 MSCI 公布最新季度調整，台股又遭調降，外資仍然持續賣超，而且大買 VIX 與台灣 50 反 1，對於台股的『520』行情，外資唱反調? 台股能否再戰 11000 點關卡，國家隊與內資仍需步步為營。10800 點至 10900 點間，成為多空短線肉搏區。關鍵點位為 10826、10888 與 10935 點。

台股開盤如隨美股回檔，10800 點整數關卡能否守穩，將成為台股短線上是否還有機會再闖 11000 點關卡的關鍵。10800 點兩端哨站為 10777 與 10826 點，必須收上 10826 點，短多挑戰『萬一』關卡的資格才不會被取消。10900 點關卡前的重要中途站，還包括 10853 與 10888 點，突破 10900 點關卡後，必須站穩 10935 點才算確認，而 10968 與 11000 點關卡要能夠站穩，11026 點將是重要指標。但如 10777 點棄守，本波挑戰 11000 點攻勢將熄火，恐有南下回測 10743、10710 疑慮，需提防 10700 點棄守，賣壓加重，回探 10688、10658 與 10616 點。如再棄守 10600 點，多空易位。

台股昨日能重返 10900 點，電子三王仍居首功。不過近日盤勢內資當道，IC 設計與生技族群，向來為內資最愛，昨日電子三王穩盤，IC 設計與生技防疫概念股繼續衝鋒，正是目前台股資金結構面的寫。台股是否還有『520』行情? 這些內資關愛的標的，加上內需概念股，包括風電、綠能等擁有政策加持題材族群，是否再次發動，可作為盤面觀察指標。

台股短線上進入 10800 點至 10900 點短線多空肉搏戰區，台股要再衝關 11000 點，外資的買盤助力不可或缺，最少外資不能扯後腿，繼續大賣台股，台股才有機會站穩年線與 11000 點關卡。不過台股波段漲幅已經超過 2000 點，加上 5 月報稅旺季，投資人還是得提防大股東賣股繳稅，以及短多獲利調節賣壓，如棄守 10800 點，則回測月線壓力加重。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)