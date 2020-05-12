非接觸經濟當道 矽力、譜瑞創高 瑞昱、原相重返榮耀？

新冠肺炎爆發 4 個多月來，持續影響全球經濟、政治，亞洲出現新變化，國際間的移動、旅遊、交流，很難快速回復到疫情之前，全球新冠化，影響未來兩年內的產業新變化，後新冠經濟的趨勢如下：全球戴上口罩；經濟主權擴大；美國領導力下降；中美對抗；非接觸產業影響力大增。

例如，網通晶片廠瑞昱 (2379-TW)、觸控晶片廠義隆電(2458-TW)、感測晶片廠原相(3227-TW) 與面板驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW) 都看好營運可望受惠居家辦公、遠距教學與宅經濟商機，估第二季業績續增溫，股價可望有表現空間。

因 PC、筆電及資料中心出貨大增，進入第二季後，中國已全面復工，拉貨力道衝高；三星及鎧俠 (KIOXIA) 等記憶體大廠出貨暢旺，使矽力 - KY(6415-TW)SSD 電源管理 IC 訂單不斷追加，後續出貨看增。持續看好矽力今年、明年、後年動能將來自 5G 基礎建設、車用電子、伺服器領域，矽力今、明二年 5G 基礎建設可望貢獻營收 4％、8％，今年 5G 相關產品毛利率將達 54％。矽力 - KY 股價再刷 1,370 元歷史新高。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，我在 5 月 5 日「AMD 大漲 譜瑞 矽力創新高 誰仍有比價空間」 與 4 月 28 日「IC 設計高富 譜瑞 - KY 帶動整體族群轉大人」、4 月 24 日「疫情過後數位化程度更高 誰能勝出」這三篇文中早已指出對譜瑞 - KY(4966-TW)) 保持正面看法，果然譜瑞 - KY 再創歷史新高，準備衝刺千元大關，挾陸廠去美化的趨勢，在疫情中業績相對有撐，譜瑞 - KY 展望優於預期，獲得外資調升目標價，股價再創 803 元歷史新高。

瑞昱，無線網路需求正面看待，第二季感受到網路交換器成長動能，及藍牙無線耳機訂單回流，第二季乙太網路表現比第一季好。瑞昱 4 月合併營收新台幣 55.33 億元，創歷年同期新高，展望第二季營運審慎正向。

原相首季每股純益 1.98 元，第二季整體業績應會比首季略增 5％以內，惟毛利率因滑鼠業績比重降低，可能比上季略減，不過，受惠任天堂遊戲機 Switch 熱賣，第二季遊戲機產品可望季增 3～4 成，有線與無線滑鼠晶片也將明顯成長，將推升整體季營收成長 5％。

敦泰 (3545-TW) 之前被傳可能被神盾購併，不過公告出來，確定由神盾 (6462-TW) 攜手敦泰合作，投入三合一觸控、顯示驅動、指紋辨識晶片新產品。敦泰現金減資新台幣 8.99 億元，每股退還股東 3 元，並通過以資本公積每股配發 0.5 元現金股利。雖然，敦泰 5 月 11 日週一因與神盾的合作案不如市場預期，股價收跌停 31.95 元，不過 5 月 12 日週二賣壓減緩，最終收 32.1 元，漲 0.47％，敦泰股價可望短空長多。

當然，還有一些具籌碼優勢的被動與矽晶圓產業，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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