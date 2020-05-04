遭爆紓困貸款收8萬手續費 北富銀四點聲明回應

立委林楚茵今 (4) 日爆料，政府積極推動各種紓困措施，卻傳出有企業要申請經濟部的營運週轉金紓困貸款，該企業跟北富銀申辦，結果核貸 170 萬元，卻被收取高額手續費 8 萬元，等於變相加息，對此，台北富邦銀行發表四大聲明強調，絕無收取不該收的手續費。

林楚茵表示，她收到一個陳情函，有企業向北富銀申貸周轉，結果該民營銀行核貸 170 萬元，卻要收取高額手續費 8 萬元，等於變相加息，而相同的方案，公股行庫台灣銀行的處理是核貸 280 萬元，手續費 0。

針對今日立委質詢，台北富邦銀行說明如下：

1. 本案客戶為台北富邦銀行既有企業客戶。今年 4 月，該客戶依經濟部「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」(以下簡稱要點) 第六條向本行申請營運資金貸款。此案為三年期貸款，優惠利率三年均為 1.845%。

2. 依上述要點第六條第四款，「本項貸款必要時得由承貸金融機構依信保基金規定移送信用保證，保證期間保證手續費免向受影響事業計收。」 依此項規定，本行並未向客戶收取信用保證手續費。

3. 本行針對一年期以上之營運週轉金放款，均會收取手續費，此案依過去承作慣例於撥款時內扣。

4. 於承作前本行均有向客戶負責人說明收費方式，客戶亦已充分理解。

企業營運週轉金紓困貸款等各種授信，都會有不同開辦手續費，其中，信用保證手續費比照政府規範絕未收取，此案是收取一年期以上放款手續費，北富銀強調，不該收取的手續費，絕沒收取，且據了解，北富銀今天已順利撥款給該企業，並無不滿手續費的問題。