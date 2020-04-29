中職球星第二人生基金 國泰世華首創｢職棒防賭信託｣ 資產已逾1.35億元

受新冠肺炎疫情影響，全球的體育賽事紛紛無限期停賽或將開賽日延後，但中華職棒領先全球於 4 月順利開打，令世界各地關注；國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (29) 日表示，該行首創｢職棒防賭信託｣ 至今已經第 10 年，累計信託資產已逾 1.35 億元。

中職成立 31 年以來曾數次歷經假球案風波，重創進場觀賽人次，為了挽回民眾對國球的信心，也為職業運動員未來著想，國泰世華銀行與職棒球員工會、職棒聯盟及各球團合作，首創「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，至今已邁入第 10 個年頭，希望藉由設立防賭基金並為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。

選手的薪水經常隨著球場上的表現而起伏，也沒有退休金，因此在現役期間如何有規劃的累積夢想基金，協助退役後順利展開第二人生，對每一位運動員而言都是非常重要的事。「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，除了球員每個月自願將部分薪資交付信託，球團也約定新進球員的三分之一簽約金及提存二軍低薪球員薪資 6% 需交付信託，在役期間若沒有發生不法，待退役後能將信託基金全數領回。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，近 3 年來已返還超過 100 位退役球員信託財產，將近 15% 球員的帳戶累積金額在百萬以上。更有一位職棒外野手從信託成立以來，每個月提撥 10 萬元以上的薪資加入基金，累積至今已達 800 多萬元，預計從棒球場上退役後，將不用擔心未來退休後生活所需的資金，也能無後顧之憂的打球，爭取更好的表現。

目前參與職棒防賭信託的現役球員已達 218 人，信託資產規模已逾新臺幣 1.35 億元，這些基金不僅是球員向大眾展現防賭決心的證明，也是球員退役後，創業或照顧家庭等的第二人生基金。職棒球員每個月提撥部分薪資交付信託，除了讓未來的退役生活多了一份保障，球員積極參與社會公益活動，例如由國泰世華銀行獨家贊助的「回饋列車」活動。