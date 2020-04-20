張晉源背信案和解破局 永豐銀：違法行為不能以揭弊者無限上綱

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行前總經理張晉源被永豐金、永豐銀自訴背信案，台北地院今 (20) 日開庭，張晉源表達不願和解；對此，永豐金強調，公司依法提告 FENB 可能遭低賣的「背信案」，與張晉源「吹哨者」身份並無關聯，違法行為不能以揭弊者無限上綱。

永豐銀行 2016 年 7 月董事會通過處分 FENB 案後，有民眾向金管會檢舉該案恐有低賣資產的疑慮，金控董事會要求進行調查，包括成立稽核專案小組追查事件真相，以及透過訴訟方式取得該案團隊成員與外部財務顧問往來的 1418 封電子郵件，發現其中確有弊端，也就是，張晉源涉及隱匿出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，致交易價格被低估，經董事會充分討論，為顧及公司及股東權益，於 2019 年 9 月提起刑事自訴背信案。

針對此案，台北地院今日開庭，傳喚永豐金律師、張晉源出庭審理，詢問雙方和解的可能性；永豐的律師表示要向當事人 (永豐) 討論再作答覆，張晉源則明確表示沒有和解意願，和解宣告破局。

永豐銀行強調，FENB 可能遭低賣與張晉源所謂吹哨者身份，並無關聯，而且 FENB 疑似遭賤賣事發時間，遠早於張晉源所謂吹哨行為，兩者不能混為一談，任何違法行為不能以所謂揭弊者自居無限上綱，企圖免除司法責任，公司依法提告是維護公司治理，確保股東權益的必要之作為。