中國大幅上修新冠病例數 WHO再讚：各國都該跟進！

世界衛生組織週五 (WHO) 表示，中國大幅上修新冠肺炎確診人數，確保沒有病例遭遺漏，隨著全球各地系統不堪負荷，其他國家可能也該修正自己的數據。

WHO 新冠肺炎首席科學家 Maria Van Kerkhove 博士在新聞發布會上表示，「此舉是為了不遺漏任何病例。他們查看了殯葬服務系統、醫院系統、實驗室，以確定是否有重複或遺漏的案例。」

Van Kerkhove 稱，修正 Covid-19 死亡病例對於了解該病毒非常關鍵，如果沒有準確的病例和死亡報告，流行病學家就很難計算出感染率和死亡率，而這些數據可用以導政府的應對措施。

美國經濟學家和政治界此前曾質疑中國病例數據的準確性，因中國公布的病例總數 82692 人、死亡 4632 人，低於美國和西班雅、義大利等歐洲國家。

有別於各界對中國數據的質疑，WHO 一再為中國數據與疫情透明度辯護，美國川普總統週二宣布將暫停資助 WHO，並批評 WHO 竟把中國數據當真，也表態不認同 WHO 對中國處理疫情透明度的讚美。

中國武漢週五 (17 日) 宣佈核定新增 1290 例死於新冠肺炎的病例，這意味武漢這座城市的新冠肺炎死亡人數被上調近 50%。武漢官方同時還將確診病例數上調 325 例。

官方解釋，這是由於疫情早期有患者在家中病亡，救治高峰期醫院超負荷運轉，客觀上「存在遲報、漏報和誤報現象」。