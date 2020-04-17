從台積電、智邦到晶電 看大象如何跳舞

台積電法說會釋出正向訊號，遠遠打敗疫情的利空，萬寶週刊王榮旭分析師表示，台積電是電子供應鏈的最上游，從台積電的代工需求，就可以藉機看到，哪些產業可以打敗疫情。

台積電第二季業績預期大幅成長 戰勝疫情利空

萬寶週刊王榮旭分析師表示，中國剛公布第一季 GDP，年減達到 6.8%，比市場預期還要來得差，而大家更關注的是疫情延後爆發的美國，第二季 GDP 恐怕更加慘烈。日前高盛就估計，美國第二季的 GDP 年減達到 34%，對比台積電 (2330-TW) 法說的內容就知道，台積電股價強漲不是沒有道理。

台積電第一季獲利達到 1169 億，比去年大增 90%，創下單季獲利新高，第二季的財測跟第一季比起來只有小減 2.5%、為小增 0.4%，營運受到疫情的衝擊相當有限，而且估計第二季的獲利也會比去年大幅成長，這遠遠打敗疫情的利空。

台積電之所以能夠打敗疫情，主要是台積電追求全球領先的表現，台積電獨佔全球 7 奈米以及 5 奈米的先進製程，晶圓代工市場毛利竟然能夠達到五成以上，真的不簡單。連電子業毛利最高的 IC 設計，龍頭股聯發科 (2454-TW)，毛利也只有 42%。

目前全球市場需求最強的在於 HPC 以及 5G 手機，這些都是使用 7 奈米以及 5 奈米製程，能夠有高良率供應的也只有台積電，今年手機受到疫情的影響出貨量下修，網通伺服器以及 NB 平板，反而受惠疫情的需求成長。台積電是晶圓代工龍頭，等於是電子的最上游，從台積電的代工需求，就可以看到哪些產業可以打敗疫情。

5G 為網通設備帶來商機 新 NB、平板推動 Mini LED 需求

萬寶週刊王榮旭分析師表示，全球 5G 正加速布建，5G 對於高階交換器、路由器，這一些網通設備，將帶來一波成長的力道，在家上班的趨勢，更帶動龐大的數據資料無線傳輸的需求，網路交換器是企業以及廠商重要而且必要的投資。



智邦 (2345-TW) 是白牌交換器龍頭，FB 以及微軟都是它的合作夥伴，下半年起 400G 的交換器即將進入成長階段，估計今年智邦的營收以及獲利，不但不會減少、還會增加，成為今年少數能夠打敗疫情的業績潛力股。

而 NB、平板的需求強勁，不僅僅是第二季，下半年的重頭戲是蘋果新的筆電以及平板，將測試搭載 Mini LED 當背光源，如果順利，第四季就可以量產上市。Mini LED 具有跟 OLED 一樣具有高對比、可捲曲、體積薄等優勢，但是 Mini LED 消耗功率以及成本卻低於 OLED；另外，OLED 面積越大良率就越低，適用在小尺寸手機面板，而 Mini LED 可廣泛用在中大尺寸上，OLED 面板由三星獨佔市場，蘋果想要找第二家供應商也找不到，蘋果將採用 Mini LED 的理由就不言而喻了。



晶電 (2448-TW)Mini LED 技術領先中國一年以上，日廠 Mini LED 的成本比較高，晶電具有高 CP 值的優勢，是 Mini LED 商機爆發的最大贏家。

Mini LED 會消耗大量的晶粒，數量遠多於 LCD，所以晶電大手筆砸下 60 億，比往年 25~30 億的資本支出還要倍增，隱含對於 Mini LED 的樂觀展望，而產業龍頭股只要站在對的趨勢上，就算是大象也會跳舞。

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