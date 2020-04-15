個股分析／華安醫學 最快下半年申請登櫃

華安 (6657-TW) 為 ENERGI 小分子化合物為主體的多功醫藥開發專家，過去萬寶也多次專訪華安醫學的經營團隊，如今 華安 4/1 已順利取得會計師「內部控制專案審查報告」，即將開花結果，預計今年下半年申請上櫃。

華安醫學的 ENERGI 平台，以特有的核心技術 ENERGI 小分子化合物為主體，藉由活化細胞能量調節關鍵酵素 AMPK(AMP-activated protein kinase)，用以增加細胞能量 ATP(adenosine triphosphate)，以促進人體受傷細胞自癒 (healing)，為全球唯一結合個人體內能量自癒本身疾病的新路徑。

ENERGI 平台應用多領域 已陸續開花結果

從設立之時就相當了解自己的市場定位，以選擇無藥可用或是未被滿足的藥品市場作為切入點，已陸續取得美國、日本及台灣等多項專利，選擇最需要「自癒」傷口癒合的新藥開發，不跟隨市場潮流做癌症大藥競爭，其中公司產品 ENERGI-F703 DFU 糖尿病足潰瘍凝膠、ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑短短三年內已經達成收案完畢階段。

華安 ENERGI 平台應用性廣泛，除了進度較快的 F703 DFU 及 F701 外，旗下仍有多種方案正在萌芽，如 ENERGI-F703VLU 下肢靜脈性潰瘍凝膠，主要針對腳血液循環不好、靜脈曲張導致腳有傷口的病患，預計今年年底送件，2020 年開始收案；ENERGI-F703 EB 主要針對「罕見疾病泡泡龍」新藥，產品為大疱性表皮鬆解症傷口癒合凝膠，目前公司已向衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 提出罕見見疾病藥物認可之意見，未來將計畫授權美國藥廠；ENERGI-F705 主要是針對巴金森氏症，是公司產品中目前唯一口服新藥，目前進度臨床試驗第一期臨床，泡泡龍罕病藥有可能將會是華安第一個孵化授權金的藥。

旗下產品即將開花結果 擁有龐大商機

華安以「合作開發」及「技術授權」為主要公司營運及獲利的商業模式，並視實際情形專利授權與國際大廠進行合作開發及全球三期臨床試驗，目前已有來自歐美日等數十家國際藥廠具高度興趣。

糖尿病足傷口是華安醫學最先挑戰的項目之一，根據統計全世界每十一人就有一人罹患糖尿病，這些病患常常因為腳的血液循環不佳，或是血管、神經病變，導致腳部出現潰瘍、壞死，嚴重者甚是要面臨截肢，是糖尿病患者常見的併發症之一，而糖尿病患者 15～20％併發 DFU，經統計全球患者人數高達 6700 萬人，可以看出糖尿病足潰瘍傷口照護市場相當大，以二期通過後的授權金估算，平均授權金為 5000 萬美金，平均分潤為 9.5～10％，而到藥物上市前授權金可達 2 億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達 20 億美元。

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