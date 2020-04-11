〈研之有物〉對抗病毒另闢蹊徑！免疫過激傷敵三千、自損一萬 減緩發炎或可扭轉戰情

免疫系統的過度反應

人體依賴免疫系統對抗病毒，但免疫反應如果過激，反而造成器官損傷或衰竭，直接導致患者死亡。中研院基因體研究中心謝世良特聘研究員長期研究發現，登革病毒會刺激血小板產生胞外囊泡和微泡，進而攻擊白血球，導致發炎病症。研究團隊據此研發抗體，減緩發炎反應，已成功將感染登革病毒的小鼠存活率提升至 90%，並於 2019 年 6 月刊登於《自然通訊》（Nature Communications）。面對新冠病毒等新興傳染病，此種「減緩發炎」為主的創新療法，將有機會大幅降低患者死亡率。

為了維護人體的穩定與和平，免疫系統一旦偵測到外來入侵物，即啟動發炎反應，召喚免疫細胞圍剿入侵者。但發炎反應如果過度，往往會對自身臟器造成嚴重傷害。以登革熱（dengue fever）為例，免疫過激會造成「出血性登革熱」，嚴重將造成休克；最近新冠肺炎造成的肺纖維化，也是免疫過激的結果。

若想找出更有效的抗病毒治療策略，必須深入了解病毒與免疫系統的互動機制。

免疫反應宛如雙面刃

當病毒侵入人體，體內免疫細胞會立刻發動攻擊，如本文主角—- 巨噬細胞（macrophage）與嗜中性白血球（neutrophil）兩種白血球。

嗜中性白血球，會吞吃入侵者，如果敵人太多，甚至會「自爆」釋放出自己的網狀遺傳物質（deoxyribonucleic Acid, DNA）黏住細菌，再由附著在 DNA 的酶將其殺死、清除，這個過程稱作嗜中性白血球胞外捕捉 （neutrophil extracellular traps, NETs）。

嗜中性球細胞膜破裂，對病原體噴射大量絲狀染色體，高黏性的染色體會困住病原體。同時嗜中性球體內的免疫蛋隨之釋出，消滅病原體。此時嗜中性球也隨之死亡。 資料來源│NETosis : A Microbicidal Mechanism beyond Cell Death 圖說重製│林任遠、張語辰

巨噬細胞，也會吞噬、分解大量的病原體與受感染細胞。當病原體與細胞表面的受體結合，才能進入巨噬細胞，然後病原體會被分解成碎片排出。這些碎片會被當作抗原，活化其他種類的白血球。另外，巨噬細胞和受感染的細胞還會分泌細胞激素 （cytokine）引起發炎反應，進一步對抗病毒。

巨噬細胞，也會吞噬大量的病原體，細胞內有酶可分解病原體，再將分解後的廢料排出，同時釋放細胞激素引起發炎反應。 圖說設計│黃曉君、林洵安

細胞激素包括干擾素（interferon）、促發炎激素（proinflammatory cytokine）、趨化激素（chemokine）等等。干擾素，由受傷的細胞產生，用以警告鄰近健康的細胞，趕緊製造可阻止病毒複製的蛋白質，抑制病毒數量。促發炎激素，會增加血管通透性，讓血液中的白血球能輕易通過血管壁趕往目的地。趨化激素，會吸引更多白血球，召來更多援軍。

問題來了！受感染細胞或巨噬細胞分泌細胞激素，或是嗜中性白血球胞外捕捉，本來都是為了擊退病原體。但令人遺憾的是，發炎的副作用與白血球無差別攻擊，有時反而造成器官受損或衰竭，甚至導致患者死亡。

那麼，有沒有一種治療方法，可以抑制過度發炎反應，但又不影響免疫系統消滅病原體？早在 2003 年，謝世良即開始這項大哉問。

創新構想：抑制發炎反應，但不影響免疫力

2003 年，SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 疫情爆發，其中重症患者出現肺積水、呼吸困難等症狀，均非肇因於病毒本身，而是免疫過度反應的結果。

當肺部細胞受感染出現發炎反應，促發炎激素讓血管通透性增加、血漿滲入組織中，即會造成肺積水。再加上，蜂擁而來的白血球無差別攻擊受感染或健康肺泡，甚至分泌激素呼喚更多白血球前來，惡性循環之下形成細胞激素風暴（cytokine storm），讓肺泡細胞受到嚴重損害，導致病人呼吸困難、險象環生。

然而，SARS 冠狀病毒（SARS-CoV）從始至終沒有特效藥、疫苗，只能將重症患者安置在負壓隔離加護病房，施以「支持性療法」，期盼患者能在良好的照護下，熬過自身的細胞激素風暴，等待自己的免疫系統清除病毒。

當時醫學背景出身的謝世良，從深厚的臨床與研究經驗出發，提出創新治療觀念：

設法研發一種藥物，可減緩細胞激素風暴，將發炎反應控制在不致命的程度，又不干擾免疫系統清除病毒，將有效降低感染者的死亡率。

「現有的類固醇消炎效果很好，但有抗藥性的問題，而且完全抑制發炎、沒有細胞激素也不行，因為病原體還是需要免疫細胞來對付。」謝世良進一步分析，細胞分泌的激素裡，促發炎激素跟趨化激素是造成細胞激素風暴的主因；但干擾素不引起發炎只抑制病毒複製。因此具體任務是：如何在抑制促發炎激素及趨化激素的同時，不會影響干擾素分泌，以避免削弱患者抵抗力。

登革熱出血熱，也源自細胞激素風暴

正當謝世良著手開始研究時，SARS 疫情宣告結束，於是他將戰力火速轉移到也會讓免疫系統過度活化的登革病毒（dengue virus）。

登革病毒，也會引起免疫系統的過度活化。 圖片來源│iStock

登革病毒分四種血清型別，患者感染過某一血清型的病毒，雖然能對這型病毒終身免疫，對於其他型卻只有短暫免疫力。時間一過，抗體甚至會結合成「病毒－抗體免疫複合體」（virus-antibody immune complexes），讓病毒更容易結合巨噬細胞表面的受體（receptor），進入細胞內部。

這種抗體反過來協助病毒入侵的現象，稱作抗體依賴性增強反應（Antibody dependent enhancement, ADE），正是登革熱疫苗研發困難的原因。因為，若是無法同時刺激人體產生對抗四型病毒的抗體，病毒跑到巨噬細胞內增值擴散，其他巨噬細胞又分泌更多細胞激素，循環之下引發細胞激素風暴，將導致高致死率的登革出血熱或休克症候群。

痊癒者體內的單一血清型登革病毒抗體，反倒會接應其他血清型病毒，引發細胞激素風暴。

細胞激素風暴的關鍵受體：CLEC5A (2008)

那麼，如何減緩登革病毒引起的細胞激素風暴？謝世良的第一步是：尋找病毒是與巨噬細胞表面哪種受體結合，導致細胞激素風暴。在他著手研究後，注意到一種受體：C 型凝集素 5A（C-type lectin member 5A, CLEC5A）。

「CLEC5A 在生化實驗中已證明具有傳遞訊息的功能。因此我推測，CLEC5A 很可能跟後續細胞激素分泌有關。」謝世良解釋。

第二步，備製 CLEC5A 的拮抗性單株抗體（antagonistic anti-CLEC5A monoclonal antibody），打在小鼠身上，讓這些抗體搶先佔據巨噬細胞的 CLEC5 受體位置，阻斷登革病毒感染細胞的路徑。

結果發現，沒有打入這種抗體的對照組小鼠，登革病毒果真引起細胞激素風暴，在發炎、血管通透性增加的情況下，出現嚴重的皮下、腸道出血症狀而死亡。實驗組的小鼠在注射抗體後，發炎反應比較緩和，出血症狀明顯受到抑制。更重要的是，小鼠體內干擾素的分泌正常運作，不受抗體影響。

登革病毒結合巨噬細胞表面的 CLEC5A 受器，促使巨噬細胞分泌大量促進發炎的細胞激素。大量細胞激素造成更多巨噬細胞聚集，形成「細胞激素風暴」，促使小鼠過度發炎、血管通透性暴增，血漿滲出血管外，出現登革出血熱症狀。 資料來源│謝世良 圖說重製│林任遠、張語辰

被施打 CLEC5A 拮抗性抗體 (圖中粉紫色抗體) 後，巨噬細胞上的 CLEC5A 受器被抗體佔據，不會與登革病毒結合。巨噬細胞因此不會產生過量細胞素、導致細胞素風暴，卻能持續產生干擾素消滅病毒。在抗體保護下，小鼠保持正常的血管通透性，不會產生登革出血熱症狀。 資料來源│謝世良 圖說重製│林任遠、張語辰

CLEC5A 拮抗性單株抗體，成功減緩小鼠登革出血熱症狀，又不影響干擾素分泌。

謝世良團隊研發的 CLEC5A 拮抗性抗體，將染病小鼠存活率一舉提高到五成，效果比其他免疫治療用的抗體顯著得多。2008 年，這項研究因著揭開 CLEC5A 是登革病毒引發細胞激素風暴的關鍵，以及成功製造出有效抗體等重大貢獻，登上科學期刊《自然》（Nature），並獲多國新聞媒體報導。

其後，謝世良又發現這個機制普遍存在病毒引發人體的發炎反應中，面對日本腦炎、H1N1、H5N1 等流行性感冒病毒，CLEC5A 拮抗性單株抗體均能成功提升小鼠的存活率。2017 年，他將研究觸角擴及 CLEC5A 在對抗細菌的角色，發現受體 CLEC5A 是比過去研究焦點「類鐸受體 (Toll-like receptor 2- TLR2)」更重要的防衛因子，論文也登上《自然通訊》（ Nature Communications）期刊。

登革病毒侵略人體的關鍵細胞：血小板 (2019)

雖然 2008 年的研究中，小鼠的登革出血熱已獲得緩和，但五成的存活率彷彿是謝世良難以突破的魔咒，讓他強烈懷疑還有其他免疫細胞或受體參與其中。

歷經十餘年的研究，2019 年，謝世良與陽明大學臨床醫學所博士生宋佩珊終於解開謎底：登革病毒進入人體後，會去激活血小板表面的受體 C 型凝集素 2（C-type lectin member 2, CLEC2），促使血小板分泌胞外囊泡（extracellular vesicles）：直徑小於一兩百奈米的胞外體（exosomes），以及較大、直徑數百到一千 奈米的微泡（microvesicles）。

其後，這些胞外囊泡分別會再跟巨噬細胞、嗜中性白血球表面的 CLEC5A 與 TLR2 結合。結合後才是災難的開始！巨噬細胞會大量分泌細胞激素，引起細胞激素風暴；嗜中性白血球則會出現胞外捕捉，釋放出酶跟顆粒，損害周圍細胞。

資料來源│謝世良 圖說原作│宋佩珊 圖說重製│林洵安

找到機制後，怎麼阻斷呢？謝世良團隊利用 CLEC5A 基因剔除鼠施打抗 TLR2 抗體，同時阻斷體外囊泡與 CLEC5A 以及 TLR2 受體結合，成功壓制登革病毒引起的免疫過激症狀，小鼠存活率也從 50% 奇蹟似的提升至 90% 。本次研究不但揭發登革病毒完整入侵途徑，並成功找出治療方法的研究成果，在 2019 年再度登上《自然通訊》（ Nature Communications）期刊。第一作者宋珮珊博士生的研究論文獲得相當高的引用，2020 年《免疫學趨勢》(Trends in Immunology) 並以專文推薦這項研究揭開「嗜中性白血球的胞外捕捉乃登革熱感染機制的關鍵」，在在顯示此項成果具有突破性的意義。

目前謝世良團隊正積極發展針對 CLEC5A 以及 TLR2 的雙特異性抗體 (CLEC5A/TLR2 Bispecific antibody)，可望於近期驗證阻斷 CLEC5A 及 TLR2 受體之效果。

同時阻斷 CLEC5 與 TLR2 兩個受體，可以有效壓抑病毒引起的過度免疫反應。

新冠病毒來襲，減緩發炎或可扭轉戰局

未來謝世良計畫將 CLEC5A/TLR2 雙特異性抗體，擴及其他病毒感染引起之急性發炎，以及自體免疫疾病，像是紅斑性狼瘡或類風溼性關節炎。如今新型冠狀病毒（COVID-19）來襲，除了抗病毒藥物、疫苗，此種減緩發炎反應的治療，可能是更及時的救命解方。

目前，謝世量實驗室已將過去十餘年研究建立的平台，包括基因工程製造的巨噬細胞表面受體、細胞融合瘤技術生產的 CLEC5A 的拮抗性單株抗體、基因抑制小鼠等等，全力轉向 COVID-19 的研究。

謝世良指出，病毒基因瞬息萬變，可能很快就會產生抗藥性；但找出共同的致病機制就不一樣了。雖然不同種類的病毒侵入細胞的途徑不盡相同，但觸發免疫細胞的訊息傳遞路程卻大致相同。因此，找出抗體以阻斷病毒與免疫細胞結合，雖然比較耗時耗力，卻有機會一勞永逸，對抗不斷推陳出新的病毒。

對前線的醫護來說，當務之急絕對是趕緊找到能抑制病毒的特效藥；研究人員的功課，則是想辦法揭開致病原理，找到一勞永逸的解方。

一場演講邀約，催生驚人研究成果

謝世良十餘年的研究成果，源自於十七年前的一場演講邀請。

當時，SARS 疫情延燒，時任衛生署疾病管制局長的蘇益仁，致電邀請謝世良為民眾帶來一場演講，解說病毒如何引起人體的細胞激素風暴。原本只是為演講做準備的謝世良，找資料時意外發現：當時科學界對細胞激素了解甚少，反倒讓自己一頭栽入此未知領域。「一通偶然的電話，一個『錯誤』的決定，促成今天的成果。」謝世良打趣地說。

但從一個新穎的構想到具體的成果，箇中辛苦不足為外人道。謝世良表示：「一個概念只用一句話或半分鐘講完，卻要花上幾年的時間來完成。」基因工程製造巨噬細胞表面受體、細胞融合瘤技術生產 CLEC5A 的拮抗性單株抗體，皆動輒耗時數年、耗費百萬。

另外，實驗中不可或缺的 STAT1 與 CLEC5A 基因抑制小鼠，必須從英國進口胚胎，研究員充當奶爸照顧幼鼠，長大後再讓小鼠交配，才能在實驗中使用，光是備至小鼠就要近一年的時間。謝世良苦笑地提到：「英國不給成鼠只賣胚胎，但胚胎必須低溫運送，第一批因為器材漏氣死亡；第二批在機場差點被海關打開檢查，險些因溫度上升導致胚胎受損，還好有貴人幫忙度過危機。」

因想法創新，實驗器材必須自己想辦法，研究路也走得格外辛苦；但也因為走在最前端，才能有驚人發現。

要當第一，去做從來沒有人嘗試過的事，這的確很累人，但流淚灑種才能歡呼收割。

「創新的想法，要透過嚴格的實驗來證實，雖然過程極具挑戰性，但反而不用擔心：『一覺醒來，自己的研究題目已經被別人發表了！』」謝世良團隊研究過程的辛苦與喜樂，盡在這句話中。 圖片來源│謝世良

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對抗病毒另闢蹊徑！免疫過激傷敵三千、自損一萬 減緩發炎或可扭轉戰情

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