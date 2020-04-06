盤前財經大事搶先讀2020年04月06日

今日操盤前瞻

中國 3 月外匯存底

德國 2 月工廠訂單

法說會：亞泥、國巨

股臨會：佳和

大立光 3 月營收回升達 54 億元創 4 個月新高 本月估下滑

股王大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%，年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，推升營收創 4 個月新高，不過第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%，年增 34.52%，大立光表示，4 月營收估較 3 月下滑。閱讀全文...

村田製作所福田工廠員工確診暫時停工 國巨、華新科迎轉單

日本被動元件龍頭廠村田製作所 (Murata)，福井工廠昨 (5) 日有員工確診武漢肺炎，預計將暫時停工 3 天至 4 月 7 日，部分員工得隔離 14 天，台廠國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 等後續可望迎來轉單效益。閱讀全文...

〈觀察〉光學元件雙雄罕見並列 EPS 前十大 產業前景仍有可為

上市櫃公司去年財報全數公布，受惠蘋果推出 iPhone 11 手機，以多鏡頭搭行銷手法推升買氣，光學元件廠大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 去年營收、獲利同步創新高，大立光不僅蟬聯每股純益王寶座，玉晶光每股純益 24.79 元，也同樣擠進前十大。閱讀全文...

〈觀察〉觀光餐飲業配息率下修 為爭取空間換時間

肺炎疫情持續蔓延重創觀光和餐飲業，部分上市櫃大型觀光餐飲業配息率明顯較過去下修，顯然是為了保有更寬裕的現金流，以增取更多的空間度過漫長的疫情。閱讀全文...

〈觀察〉兩大因素夾擊 壽險業重現搶樓獵地

去 (2019) 年商用不動產與土地市場交投火熱，雙雙創下 2007 年以來的交易新高，壽險資金大舉重返不動產市場功不可沒，今年壽險業持續搶樓獵地，主要因為低利環境下，債券贖回讓壽險業現金滿手，加上去年有美中貿易戰、今年又有疫情緊接衝擊市場，兩大因素讓壽險業投資不動產動能持續升溫。閱讀全文...