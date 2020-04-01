遠航案涉掏空 張綱維800萬元交保遭高院撤銷發回

遠航董事長張綱維涉嫌掏空、背信達數十億元，台北地方法院昨 (31) 日晚間裁定以 800 萬元交保，不過，北檢立即提出抗告，高院今 (1) 日下午裁定出爐，認為交保金不符比例原則，撤銷原裁定發回北院。

張綱維因違反民用航空法被限制出境、出海，檢調查出他將遠航向合作金庫貸款的 22 億元挪至個人名下的樺壹租賃公司，因此緊急凍結遠航帳戶，30 日傳訊後以涉犯證交法重罪向法院聲請羈押禁見。

不過，北院裁定指出，遠航案就關係人應收帳款細節、財務會計報表製作及金流資料，尚待檢方傳喚查證，檢察官未能舉證張綱維犯詐欺取財罪，不構成「反覆實施」的羈押原因，因此准張以 800 萬元交保，而北檢立即提起抗告，由高等法院受理。

高院今天裁定出爐，撤銷原裁定發回北院。裁定指出，張綱維在訊問時雖否認犯罪，但檢方提出的證據揭露張有高額民間高利貸借款，負擔鉅額利息，卻沒在擔任遠航公司重整人前充分揭露，使人誤信財務狀況無虞，涉證交法公告申報財報不實、商業會計法、民用航空法和刑法行使業務登載不實、詐欺、背信罪嫌疑重大。

高院表示，張綱維涉嫌掏空、背信的金額高達數十億元，另於去年 12 月間向遠航公司詐領現金 630 萬元、300 萬元，再於今年 2 月 24 日及 3 月 27 日提取現金計 1500 萬元，原審僅命張綱維提出 800 萬元的具保金以替代羈押，不符合比例原則。