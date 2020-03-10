【群益投顧】暫時擺脫黑天鵝的襲擊 台股破底翻紅嘗試止跌

一、盤勢分析

新冠肺炎疫情全球蔓延疑慮揮之不去，OPEC 與俄羅斯油價談判未果，油價狂洩 3 成引發通縮擔憂，美債短天期殖利率破天荒全部跌破 1%，全股股市週一從亞洲、歐洲到美國掀起一波崩跌的骨牌效應，美股更因開盤不久就觸發熔斷機制而暫停交易，儘管之後恢復交易但未能止住跌勢，終場四大指數跌幅都超過 7%，費城半導體更重挫 8.34%；歐洲三大主要市場收盤跌幅也都在 7～8% 上下。但今早亞股開低後陸續翻紅，台股以下跌 70 點開出，終場上漲 25.9 點或 0.24% 收盤，收在 11003.54 點，成交金額為 2050.73 億元。

盤面結構，類股漲跌互見，電子由權值台積電開低走高帶動類股翻紅，金融也在龍頭國泰金領軍下回到平盤之上，傳產以機電、造紙表現較佳，具防疫概念的生醫跌幅相對較重。

二、盤勢預估

疫情蔓延、油價狂洩等黑天鵝接連來襲，全球股市一番崩跌之後，領先下跌的亞股陸續出現翻紅走勢。台股開盤走低改寫盤中新低，中場在買盤進場拉抬下震盪走高，最終以上下影線紅 K 上漲 25 點作收，成交量略縮至 2050 億元，大盤破底拉升翻紅收漲嘗試止跌，目前短期均線乖離仍大，或有技術面調整機會，然短中期均線架構持續偏弱，暫時僅能先以反彈格局視之。

新冠肺炎疫情爆發後，大陸千萬企業、將近 2 億人在家遠距辦公，許多學校也改採遠距教學，反而加速了包括遠程辦公、工業互聯網等 5G 應用提前的實現，三大電信營運商在超過 4，000 個組織中推進 5G 相關行業信息化解決方案試點或商用，估計至年底，5G 用戶將增長至 2 億，將帶動相關建設需求持續增溫。

全球製藥產業原料藥生產重鎮中國大陸受到疫情衝擊，至今仍無法完全復工，供應明顯短缺，加上學名藥大國印度也限制 26 種藥品出口，引發全球供應鏈緊張，市場預期原料藥與藥品都有漲價空間，台灣部份藥廠可望受惠轉單效益，尤其是有 PICsGMP 認證或美國 GMP 認證的廠商。

全球疫情持續蔓延，帶動口罩、酒精、體溫計等防疫用品需求爆增，其中量測體溫較有效率的除耳溫、額溫槍之外，紅外線熱像儀也成了搶購產品，由於紅外線熱像儀同樣需要用到 CIS 元件作為感測影像晶片，加上無須用到太高階的 CIS 元件，包括原相、晶相光等營運有機會因此受惠。

三、強勢股

電子：

台灣大 (3045)、台光電 (2383)、祥碩 (5269)、緯穎 (6669)、晶電 (2448)

非電：

上海銀 (5876)、亞德客 (1590)、長榮 (2603)、東陽 (1319)、川湖 (2059)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據