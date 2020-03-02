國巨VS華新科 漲價族群急跌是機會？

鉅亨網新聞中心 2020年3月2號8點30分

台股跟著美國股市大跌，萬寶週刊王榮旭分析師認為，大盤在失守半年線之後，下周可能回測前波低點，並在萬一關卡有所支撐；雖預期還有一波修正，但整體多頭趨勢不變，加上漲價族群如被動元件、記憶體、面板等，受惠漲價的趨勢也不變，後市仍值得關注。

台股下周恐回測前波低點 但在萬一關卡有所支撐

武漢疫情利空一波未平一波又起，近日傳出新型冠狀肺炎海外新增的病例超越中國，原本疫情較為輕微的歐美地區也逐漸淪陷了，美國 FDA 官員直言，疫情可能正在演變成大流行，也加重了股市的壓力。

道瓊指數連跌三天、跌掉 2 千點，而美股是最近這幾年全球最強的股市，萬寶週刊王榮旭分析師認為，如果最強股市都出現這樣的重挫，台股又豈能置身事外。外資這周從台股提款 940 億，一個星期大賣近千億，是最近這幾年沒有見過的事，所以大盤在失守半年線之後，下周恐怕會往前波低點 11,138 點回測。

在技術上，年線的位置剛好是在萬一關卡，這裡應該會有強力支撐。萬一是最近這一、兩年來，多次挑戰才成功突破的位置，壓力會轉為支撐。去年 5 月以及 8 月各爆發兩次美中貿易戰的利空，大盤也是打到年線就反彈起來，這次回測萬一，可望完成 ABC 三波的修正。

盤勢仍符合多頭特徵 漲價題材趨勢未改變

萬寶週刊王榮旭分析師表示，股市緩漲急跌還是符合多頭的特徵，個股也是如此。例如被動元件、記憶體、面板這些漲價的族群，這兩天都出現急跌的走勢。如國巨 (2327-TW) 股價從去年 8 月的 203 元，漲到這星期最高 498 元，僅差 2 元就站上 500 元大關，這一波大漲接近 1.5 倍，但短短兩天時間就跌回到 410 元、急跌了快 2 成，也是有漲多回檔的味道。

疫情衝擊消費市場，但是目前來看，需求下滑的幅度比供給減少的幅度還要來的低，因此產品還是呈現供不應求，也只能漲價。被動元件、記憶體、面板的價格，在去年第三季殺到見骨之後終於反彈。

以面板為例，面板價格一度跌到現金成本以下，代表廠商每賣出一片面板，帳上現金就不增反減，這種生意沒有人要做，所以去年日韓相繼減產，連有政府支持的中國面板廠也受不了，從去年開始下調 LCD 的產能。第一季面板價格上漲趨勢確立，友達 (2409-TW) 跟群創 (3481-TW) 去年 EPS 各虧 2 元及 1.7 元，但是估計今年 EPS 虧損可望縮小到 1 元以內，明年將有機會轉盈。

友達與群創最近股價跟著大盤回檔，本淨比就更低了，友達目前本淨比降到 0.6 以下、群創的本淨比更是不到 0.4，所以在漲價族群部分，這一波原本相對抗跌，但在大盤重挫的情況之下，好股壞股全跌在一起，反而有機會出現波段買點。

另外，記憶體價格回穩趨勢也沒有變，第一季雖然是淡季，但國際手機廠下半年推出新手機的時程並沒有改變，在疫情的影響之下，企業擔心供給受阻反而積極備貨，今年不論是資料中心、遊戲機或是智慧手機，搭載記憶體的容量只有更多沒有更少，記憶體淡季能夠漲價，旺季理當更旺，所以群聯 (8299-TW)、威剛(3260-TW) 這一些手中擁有大量庫存的廠商，未來將會成為大贏家。

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