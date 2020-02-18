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英國就業人數增加18萬人 失業率維持在歷史低點3.8%
鉅亨網編譯張詩苡
2020/02/18 20:20
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英國就業人數增加18萬人 失業率維持在歷史低點3.8%(圖：AFP)
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英國失業率
英國就業人口
英國勞工薪資增長
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