菲國取消對台旅行禁令 外交部籲WHO更正對台不當定義

鉅亨網編譯林薏禎 2020年2月14號19點52分

《路透社》引述消息人士稱，在經歷激烈內部辯論後，菲律賓政府今 (14 日) 決定解除對台灣的旅行禁令，官方聲明預計稍晚釋出，我國外交部對此表示肯定，同時呼籲 WHO 儘速更正對台不當定義，以防混淆視聽。

菲媒 GMA NEWS 記者 Ian Cruz 稍早亦透過推特表示，馬拉坎南宮已證實，新興傳染病管理跨部門工作小組 (IATF) 決定即刻解除對台灣的臨時旅行禁令，並表示將評估對澳門等地實施的禁令。

(圖：Twitter)

消息人士稱，菲律賓政府週五 (14 日) 在風險評估會議上就武漢肺炎疫情進行討論，馬尼拉經濟文化辦事處 (MECO) 和菲律賓勞工和就業部長 Silvestre Bello III 皆強烈贊成取消對台禁令，認為禁令可能對在台 15 萬菲律賓移工造成影響。消息人士預計官方聲明將於稍晚公佈。

菲律賓民航委員會 (CAB) 週一 (10 日) 晚間發布命令，將台灣納入總統杜特蒂頒布的臨時旅行禁令適用範疇，消息傳出後遭到我國強烈抗議。

在禁令解除消息傳出後，我國外交部對菲國決定表示肯定，強調台灣疫情控管穩定，將嚴格把關並持續強化防疫措施，同時呼籲 WHO 應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當定義，以防混淆國際視聽。