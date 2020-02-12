1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
台股
台股新聞
日本橫濱鑽石公主郵輪確認新增39病例 一檢疫官員檢測亦呈陽性
鉅亨網新聞中心
※來源：財訊快報
2020/02/12 10:10
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
Tag
橫濱
郵輪
武漢肺炎
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
鑽石公主再增39人確診 日本檢疫官也中鏢
10:16
2.
鮑爾稱聯準會正研究數位貨幣 比特幣急漲突破10200美元
09:05
3.
〈能源盤後〉新冠肺炎新增確診病例下降 原油自逾一年低 ...
06:36
4.
亞泰影像今年可望成長 緬甸廠區月產能將再拉高
02/11
5.
獲利表現太差 埃克森美孚嚴審員工申請差旅費
02/11
6.
〈觀光業自救措施〉凱達飯店、漢來美食首推外送熱食服務 ...
02/11
7.
王品1月營收衝5個月高點 兩岸事業體表現兩樣情
02/11
8.
創意Q1季節性下滑 全年營收估年增雙位數
02/11