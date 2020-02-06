群創vs原相打敗股災 透露新行情選股方向

台股有守萬一關卡，萬寶週刊王榮旭分析師表示，台股在收復季線之後，有機會向前高挑戰，而隨著行情回溫，投資人可留意產品漲價的題材，包含面板以及影像感測器 CIS。

股市先跌後漲 台股破季線後有機會挑戰前高

萬寶週刊王榮旭分析師表示，股市往往跟大家想的不一樣，前幾天武漢封成、疫情利空爆發，台股大盤從 12,118 點急跌墜低至 11,138 點，年後才 3 個交易日就大跌近千點，市場陷入非常恐慌的情緒。當時看法是萬一為多空關鍵，雖受疫情利空影響，股市仍有機會先跌後漲；過幾天後大盤果真已漲回一半。此外，美股那斯達克指數連兩天創下新高，道瓊、費城半導體指數也接近創高。

股災震央陸股也出現底部連三紅的強彈走勢，如果後面沒有更新的利空，那麼台股大盤在收復季線之後，下一步也會往前高挑戰。第一季全球經濟雖然受創，但到第二季之後，各國政府擴大振興經濟的政策會陸續端出，股市必然提前反應。

漲價行情躲過疫情利空 面板、CIS 後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，隨著整體行情回溫，大家從搶口罩變成搶股票。第一波搶的是跌深反彈，但接下來是不是續漲，得看業績的續航力。

今年初看好產品漲價的族群，在這一波疫情利空之中，不少都無傷、全身而退。從低價的記憶體、面板，到高價的矽晶圓、IC 設計，都有見到領先過高的表現，走勢強於大盤。

面板股友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW)，股價分別只有大約 11 元及 9 元，雖然很低價，但是對利空復原的能力相當強。去年日韓面板廠相繼減產，中國面板產能是全球最大，這次新型冠狀病毒疫情最為嚴重的武漢及廣州，又是中國面板主要的生產基地，大陸面板廠生產受阻，是今年面板供需恢復正常的催化劑。

今年以來外資、投信默默回補面板雙雄，投信對於群創更是情有獨鍾，連買 12 個交易日，連開紅盤日、大盤大跌近 700 點的時候也照樣買進，可見今年面板有機會迎來大轉機。

另一個漲價行情是影像感測器 CIS，因手機以及汽車運用越來越多鏡頭，導致 CIS 大缺貨，國內 CIS 感測器設計大廠原相 (3227-TW) 接單看到下半年，等於預告了全年 CIS 都會供不應求，這也是股價領先回升的重要原因；CIS 封裝廠精材 (3374-TW) 以及 CIS 測試大廠京元電 (2449-TW) 也同樣受惠、後市看好。

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