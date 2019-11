「國泰US短期公債」受益憑證自 2019.11.25上市

國泰證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國短期公債 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本(108)年 11 月 25 日上市開始買賣,並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量:請至本公司網站 ETF 專區(http://www.twse.com.tw/zh/ETF/news)查詢(連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)。

三、開始上市買賣日期:民國 108 年 11 月 25 日。

四、事務代理機構:國泰證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位:1,000 受益權單位。

六、經理公司:國泰證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號:70763944。

八、基金基本資料:

(一) 基金中文簡稱:國泰 US 短期公債。

(二) 基金英文名稱:Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury ETF。

(三) 基金英文簡稱:Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury ETF。

(四) 證券代碼:00865B。

(五) 國際證券編碼(ISIN):TW00000865B5。

(六) 基金統一編號:76355987。

(七) 基金成立日期:108 年 11 月 15 日。

(八) 每日漲跌幅限制:無。

(九) 基金保管機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

(十) 本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅。