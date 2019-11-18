「新光Shiller CAPE」受益憑證自 2019.11.19上市

新光證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「新光優質收益 ETF 傘型證券投資信託基金之新光 Shiller Barclays CAPER 美國產業價值投資 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（108）年 11 月 19 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00866）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 108 年 11 月 19 日。

四、事務代理機構：新光證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：新光證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：86384997。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：新光 Shiller CAPE。

(二) 基金英文名稱：Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong Shiller Barclays CAPER US Sector Value ETF。

(三) 基金英文簡稱：Shin Kong Shiller Barclays CAPER US Sector Value ETF。

(四) 證券代碼：00866。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000086602。

(六) 基金統一編號：76492547。

(七) 基金成立日期：108 年 11 月 8 日。

(八) 每日漲跌幅限制：無。

(九) 基金保管機構：第一商業銀行股份有限公司。