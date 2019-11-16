〈熱門股〉轉型家居事業有成 嘉威攀近10年新高

嘉威 (3557-TW) 日前正式宣告由光電事業轉型到家居事業，今年光電產品占比已不到 1%，並已向經濟部登記完成更名為嘉威生活，未來主要經營項目為家居、廚具用品，客戶集中歐美市場，隨年底將進入聖誕購物季，可望帶動第 4 季營運動能成長，股價周漲 17.2%，攀上近 10 年新高。

嘉威為避開光電產業競爭，積極轉型，今年 4 月宣布併購家居業務公司 Golden Star Ocean Ltd 及生產公司 Achieve Goal Limited，日前也向經濟部登記完成更名為嘉威生活，未來主要經營項目為家居用品、廚具用品，客戶集中在歐美地區。

嘉威先前也進行減資彌補光電事業虧損，目前仍有少量庫存尚待處理，預期年底前處理完畢，去年光電產品比重已降至 24.6%，家居用品占比則達 75.4%，展望未來，嘉威表示，家居產業傳統旺季落在第 3 季、第 4 季，隨著歐美年底將進入聖誕購物季，可望帶動嘉威家居事業營運動能持續成長。

根據調查顯示，去年家居用品全球市場規模達 2000 億美元 (約新台幣 6.12 兆)，預期未來 5 年平均成長率約 10.8%，2023 年全球市場規模將達 3270 億美元 (約新台幣 10 兆)。

嘉威第 3 季營收 5.13 億元，季增 3167.99%、年增 9696.47%，毛利率 39.87%，季增 35.19 個百分點，營益率 9.23%，稅後純益 4181.7 萬元，皆由虧轉盈，每股純益 0.5 元，為近 10 年來單季表現最佳。

嘉威原本生產光學膜，2010 年起本業連續虧損，主因是光學產品長期處於紅色供應鏈，在產業競爭、價格壓力，導致營運績效不佳，2017 年新董事團隊進駐後，積極轉型，導入家居餐具產品國際貿易業務。