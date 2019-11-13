〈機器人理財論壇〉智能投資實現普惠金融 2023年全球自動化資產規模估2.55兆美元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年11月13號16點5分

鉅亨網今 (13) 日舉行「金融科技 刷新未來｜第二屆機器人理財論壇」，鉅亨總經理楊定國表示，投資環境多變，若不是高資產客戶，很難取得專業資產配置的建議和服務，但是智能投資的政策開放，可逐步達到實現普惠金融的目標。金管會證期局副局長蔡麗玲也表示，自動化顧問「高效率、低成本」的特性，其發展潛力很高，預估到 2023 年，全球自動化服務的資產管理規模可望達到 2.55 兆美元，顯示此商機龐大。

鉅亨網總經理楊定國。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

由鉅亨網主辦的「金融科技 刷新未來｜第二屆機器人理財論壇」，邀請證期局蔡副局長麗玲致詞，資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清、國泰智能投資團隊康利資產管理公司副總裁倪智承、元大投信指數暨量化投資事業群經理邱鉦淵進行專題演講，並邀請以上講者進行頂尖交流對話，共同探討金融科技刷新未來的機器人理財發展趨勢。

楊定國致詞時表示，鉅亨網一直希望帶給投資人最專業的財經資訊跟投資理財觀點，隨著近年來金融環境的變化，像是美國總統川普只要一談話，新聞流量就會創新高，投資人在這樣多變的環境下，很多傳統的投資想法都面臨挑戰，因此建議投資人要把眼光放得更長遠，但是說起來很簡單，若不是高資產客戶，有時候很難取得專業資產配置的建議和服務。

楊定國進一步指出，不過，現今金融科技快速發展，尤其在智能投資領域，因為主管機關政策的開放，讓資產管理業者能夠以更普惠金融的方式，提供一般大眾更專業的資產配置、動態調整投資組合的金融服務，讓一般投資大眾也可以享受與高資產客戶相同的專業尊榮服務，達到普惠金融之目的。

金管會證期局副局長蔡麗玲。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

蔡麗玲也表示，近年來金融科技普及 AI 人工智慧快速發展之下，金融業很多服務流程在進行創新調整，最重要的方向便是朝向自動化發展，也帶來很多創新商業模式。

蔡麗玲舉例，金融機構所提供的傳統型理財顧問服務，比較是個別性的，屬於非常耗費人工、高成本的理財服務，因此，服務的客群多以高淨資產的投資人為主。一般的中產階級、小額投資人所能接觸的理財服務，都是都附屬在看盤軟體、下單系統的理財資訊服務。

蔡麗玲表示，但是「自動化理財顧問」(俗稱機器人理財)，在金融科技基礎下，融入財務演算技術，完成個別性的財務規劃、資產配置、個股的投資，最重要的是動態投資組合的再平衡服務，自動化顧問「高效率、低成本」的特性，為金融產業帶來許多創新模式，且發展潛力很高，能更有效地實現普惠金融的目標。

蔡麗玲表示，依 Backend Benchmarking 報告估計，2017 年全球自動化投資顧問平台的資產管理規模已超越 2000 億美元大關，而統計數據網站 Statista 更進一步預估，2019 年底全球規模可達 9805 億美元，2019-2023 年四年，可望以每年 27% 速度成長，到 2023 年預估自動化服務的資產管理規模可望達到 2.55 兆美元，顯示此將是很龐大的商機。

而國內部分，截至今 (2019) 年 9 月底止，已有 7 家業者從事機器人理財相關顧問服務，包括：王道銀行、野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及鉅亨投顧，幫投資人管理的資產規模為 6.75 億元。

蔡麗玲回顧金管會對於「自動化理財顧問」的開放進程，主要是 2017 年 6 月下旬發布「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」，此為自律規範，規範自動化顧問、KYP（Know Your Product）、KYC（Know Your Customer）、投資組合再平衡作業程序等的定義，同年 8 月也放寬讓業者在一定條件之下，替客戶提供再平衡的交易服務。

我國目前機器人理財的功能當中，有關電腦系統執行「再平衡交易」，原本須「逐筆徵詢客戶」，金管會已開放在一定條件下，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易，即在與客戶事先約定下，機器人顧問可自動幫客戶找出最適合的投資組合、停利及停損。

由於充其量只是「半自動化」，因此相較全球自動化投資顧問市場，台灣有相當大的成長空間。據了解，金管會目前正在研議將機器人理財擴大到全權委託投資，做到 AI 理財全自動化，但技術支撐夠不夠，這就需要靠資訊、科技相關專長人員繼續努力。

蔡麗玲特別感謝主辦單位鉅亨金融科技股份有限公司舉辦此次論壇，邀集各領域專家分享所知所學，透過各方的智慧及意見凝聚，構思金融科技在金融投資的應用與發展。