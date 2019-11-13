茂達明年風扇驅動IC市占衝7成 出貨量挑戰1億顆水準

IC 設計廠茂達 (6138-TW) 釋出對明年展望，總經理王志信表示，隨著日本同業淡出市場，明年風扇驅動 IC 在筆電的市占率，可望從今年 5 成提升至 7 成，出貨量從 0.7 億顆攀升至 0.98 億顆，挑戰 1 億顆水準，至於子公司大中 (6435-TW) 今年第 3 季為營運谷底，明年可望逐步好轉。

王志信指出，上半年整體市況受貿易戰影響，茂達營運表現較淡，但第 3 季起，因客戶開始回補庫存，加上 Intel CPU 缺貨緩解，PC 需求明顯回溫，隨著 NVDIIA、AMD 降價推出 VGA(繪圖卡)，加上挖礦機需求回溫 30%，類比與風扇驅動 IC 出貨同步暢旺，也推升第 3 季營收創下今年新高。

王志信表示，茂達第 4 季將延續上季動能，加上產品組合優化，營收、獲利表現看增，法人估，茂達第 4 季營收將攀今年高峰，達 13 億元，季增 11%，不過因今年上半年業績拖累，全年營收恐持平或微幅衰退，全年獲利則挑戰每股 4.5 元。

產別類別來看，茂達風扇驅動 IC 今年出貨為 0.7 億顆，在筆電市占率約 5 成，隨著日本同業將資源轉移至高毛利車用、工業產品，明年第 2 季市占率估可達 7 成，出貨量挑戰 1 億顆水準。

此外，茂達明年上半年將延續既有產品，擴大市占，下半年將推出機上盒、路由器等網通新產品，風扇也將切入智慧家電、基地台等新應用，遊戲機也將增加 2 個品牌客戶，未來也將朝 TWS(真無線藍芽耳機)、車用布局。

P-Sensor 部分，王志信表示，目前已送樣給客戶，預計將應用在手機、TWS 上，但因導入時間較長，短期內不會有顯著營收貢獻。