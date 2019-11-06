金融股扛撐盤重任 金控雙雄市值單日增加近30億元

台股在站上 29 年來新高後，今 (6) 日受權值股熄火影響，持續在平盤附近整理，漲勢有趨緩跡象，觀察資金動向則有捨棄電子族群改抱金融股，金控雙雄富邦金、國泰金市值合計增加近 30 億元。

值得注意的是，金融股氣勢如虹，但台企銀股價卻逆勢走跌，而一年多來積極翻轉台企銀體質的靈魂人物，總經理施建安因緋聞風暴閃電離職，讓台企銀股價逆勢下挫格外受人關注。

台股在接連多日站穩 29 年來新高後，今天面臨拉回整理壓力，先前漲多的電子股面臨資金買盤調節，轉進股價偏低的金融股，包括國泰金今天在買盤挹注下，成交量衝上 8 萬餘張，推升股價大漲 3.74%，金控市值增加近 20 億元衝上 5402 億元；富邦金今天股價也有 2% 的漲幅，市值也增加約 9.2 億元，來到 4692 億元。

明年即將進行董事改選的新光金，在大股東競相加碼下，推升股價持續攀升，今天同樣搭上金融股啟漲列車，帶動股價上漲 2%，股價收復票面價收在 10.1 元。

兆豐金今天在買盤敲進下，股價上漲 1.49% 收在 30.65 元，股價重新站回波段新高，證券龍頭元大金今天股價也有 1% 以上漲幅，收在 19.95 元朝 20 元關卡叩關。

受惠於台股指數持續衝高，成交量能回溫，證券股也成資金鎖定標的，統一證上漲 1.85%，康和證也有 2.77% 漲幅。

法人表示，10 月外資買超主要鎖定電子、生技族群操作，在台積電、蘋概族群拉抬下，帶領指數持續攻高，電子股在獲利了結賣壓出籠後，面臨漲多拉回壓力，而金控股因股價偏低、有高殖利率題材優勢，成為資金布局新寵。