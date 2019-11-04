論文數、博士生皆下滑 陳良基：盼5年增200億元助基礎科研

科技部長陳良基今 (4) 日表示，政府投入基礎科學研究的經費，與已開發國家相較仍有不足，近年論文發表及博士生人數也逐漸下滑，希望未來每年能增加 40 億元，也就是 5 年增加 200 億元預算的速度穩健成長，以充實基礎科學研究。

陳良基今日赴立法院教育及文化委員會，針對明年度總預算案科技部及所屬單位預算進行報告，並備質詢。陳良基指出，我國投入基礎科學研究的經費仍有不足，2017 年占整體研發經費比率為 7.8%，低於瑞士 41.7%、荷蘭 26.5% 及新加坡 23.8% 等國。

陳良基進一步指出，國內論文發表篇數逐漸下滑、博士生人數也呈現下降趨勢，政府基礎研究經費下滑的危機，短期會造成科研成果與人才流失，中長期下來，創新的科技成果可能難以確保持續產生，最終恐導致國家競爭力衰退。

陳良基表示，科技部今年向行政院提出基礎科學研究計畫要求獲大力支持，明年度擬增加 40 億元基礎科學研究計畫預算，70% 主要用於好奇探索型，19% 科研人才及國際交流，11% 則是用在共用資源與核心設施。

陳良基說，若立法院通過每年增加 40 億元基礎科學研究預算，預計占整體研發經費比率可提升至 8.3%，未來 5 年將增加 200 億元預算的速度穩健成長，屆時與其他已開發國家相比，落差就不會這麼多了。