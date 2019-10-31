LiTV雙11特賣搶先開跑 看電視比別人更便宜

搶搭雙 11 熱潮，台灣最大 OTT 平台 LiTV 線上影視宣布推出雙 11 影視節優惠，豪華組合餐年繳限時特價 1990 元（原價 3588 元），可一次擁有 400 台電視頻道和 5 萬小時隨選影片，另外，季繳也同步享優惠，體驗價一季只要 599 元（原價 897 元）。

LiTV 推出雙 11 影視節優惠，豪華組合餐服務有 400 台電視頻道與 5 萬小時強檔電影、戲劇、兒童及動漫等隨選影片。

LiTV 強調，除了合法正版，影音內容豐富多元，還提供觀眾無縫續看免等待服務，超高畫質 1080P，以及跨螢多載具手機、平板、電腦、電視、車載都可使用。

400 台電視頻道包含第四台及精選 MOD，有收視最高的 22 個全天候即時專業新聞台，讓您快速了解第一手全球趨勢；娛樂方面，多台 LIVE 直播體育賽事台，國際精采賽事不間斷；上百台綜藝、生活頻道、戲劇台、電影台和小朋友最愛的兒童台伴您全家度過輕鬆休閒時光。

此外，LiTV 更有獨家巨星主題頻道，例如：哆啦 A 夢台、蠟筆小新台、不老男神華仔的劉德華台、星爺的周星馳台、星光好萊塢台等各式不同領域的巨星台，一口氣滿足不同觀眾的電視頻道需求。

LiTV 表示，除頻道外，更有多達 5 萬小時的隨選影片，超過三千部的熱門電影、金獎鉅作、周周更新，11 月更推出了《牛津解密》、《愛上觸不到的你》、《柏林，我愛你》等賣座強檔好片；近千套台陸日韓夯劇讓你追劇追不完，近期將播出在韓國口碑收視爆棚的《檢法男女 2》、《歡迎來到第 2 人生》、《黃金庭院》、《秘密精品店》、《偶然發現的一天》等。

喜歡動漫的朋友本月最期待的，便是暢銷小說改編《刀劍神域》Alicization 的最終章，以及話題神作《鬼滅之刃》; 大人小孩都喜愛的《哆啦 A 夢：大雄的金銀島》、《瑪莎與熊》、《Super Wings》等 300 套優質兒童內容，陪伴孩子快樂成長；網羅搞笑藝人、集結主持天王的《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等，可消除生活的忙碌緊張。