佳世達強拓東協醫療市場 率醫療艦隊赴印尼參展

佳世達 (2352-TW) 佈局東協醫療市場，看好印尼成長潛力，將率集團旗下的明基透析、明基口腔、怡安醫療器材，參加第 31 屆印尼國際醫療展覽會 (INDONESIAN HOSPITAL EXPO)，積極拓展當地醫療市場。

第 31 屆印尼國際醫療展覽會於 23-26 日在印尼雅加達舉行，是印尼最專業、最具指標性的醫療展，更獲印尼政府機關及醫療院所的大力支持。

佳世達表示，印尼近年來在政府大力推動下，醫療產業投資的規模將持續擴大，根據 Ken Research 報告指出，印尼醫療市場快速成長，2017 年醫材市場規模約 9.3 億美元，2017-2022 年 CAGR 為 9.6%。

佳世達指出，目前印尼多數醫療器材仍超過 95% 都是仰賴進口，代表當地醫材產業尚未蓬勃發展，旗下品牌產品性價比遠高於歐美一線廠牌，在當地極具競爭優勢。

據悉，佳世達集團佈局東南亞市場多年，在印尼已有長期穩定配合的代理商，憑藉著對於當地市場狀況的掌握及對於法規申請流程的熟悉，也有助縮短 BenQ 醫療產品在當地的上市時間。

而佳世達集團此此次參展，將由明基醫療艦隊中的明基透析展出人工腎臟、明基口腔提供植牙相關產品、怡安醫療則主推醫用耗材，期望能更深入瞭解當地市場，積極尋找合作夥伴。