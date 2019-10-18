英央行副總裁：強生脫歐案若過關 央行可能考慮升息

英國央行副總裁 Dave Ramsden 表示，如果英國首相強生 (Boris Johnson) 的脫歐議案，能夠獲得議會支持並平穩過渡，那麼英國央行可能考慮升息。

55 歲的 Ramsden 週四 (17 日) 接受《彭博電視》專訪時表示，先前英國央行認為，如果脫歐過程順利，那麼可「有限且循序漸進」的升息，這種指引現在仍然成立。

儘管過去數個月以來，由於脫歐的不確定性，及全球經濟逆風，為英國經濟帶來損害，不過 Ramsden 認為，此項長期指引仍然適用。央行並沒有限制要在多長時間內達成，但有限、循序漸進地去做，仍是合理的行動。

英鎊表現 (圖表取自彭博)

在談話內容公布後，英鎊也有所上升。截至倫敦時間 08:54, 英鎊兌美元原本的跌勢縮小，報 1.2871，跌 0.2%。英國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點，至 0.70%。

Ramsden 的觀點相對於他的同事更為鷹派，最近發表言論的英國央行官員，多半更為關注降息的可能性，無論是否達成脫歐決議。

前鷹派 Michael Saunders 在上個月表示，即使英國避免無協議脫歐，央行仍可能需要降息。

英國首相強生於週四與歐盟達成一項協議，但仍需議會通過，議會預定在週六進行表決，表決結果將影響英國能否順利於 10 月 31 日實現脫歐大業。

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