原來YouBike有傷害險 3步驟、0元即有保障 投保率僅17%

YouBike 是現代人很常使用的代步工具，各縣市也陸續設立新站點，但多數人仍不知道，有 YouBike 的地方就有免費的公共自行車傷害險，從去 (2018) 年 10 月實施的 YouBike 傷害險，上路一年至今，投保率僅約 17%。因此，各縣市政府積極推廣，登錄只需 3 步驟、0 元，即可有保障。

各縣市政府自去年起便積極推廣 YouBike 傷害險登錄，交通局也再次呼籲民眾，傷害險採實名制，登錄只需 3 步驟，YouBike 會員可藉由 YouBike 官方 APP、官網及場站自動服務機 Kiosk 網頁完成登錄程序，若在其他縣市已完成登錄會員，則保障視同已生效，不需再次登錄。

國泰產險也提醒民眾，票卡實際使用者、被保險人與騎乘者須為同一人，才符合理賠資格。

也就是說，只需要 3 個步驟、0 元即可登錄公共自行車傷害險，登錄一次，於臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹科學園區、苗栗縣、台中市及彰化縣租借 YouBike 的同時，即享有 YouBike 傷害險的保障。

雖然 YouBike 傷害險投保率目前僅約 17%，但仍然已經有相關的大樹據統計，從各星座投保狀況來看，據國泰產險資料統計，發現登錄人數第 1 名的星座為天秤座的 9.3%，天蠍座及摩羯座以 8.9% 並列第 2 名，顯示這三大星座格外重視騎乘 YouBike 時的保障。