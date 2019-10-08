百萬綠行動 永豐金控北中南淨灘大會師

永豐金控致力推動「環境永續」， 2010 年以來不僅在內部推動一系列節能減碳的措施，更不時號召志工與眷屬走到戶外一同淨山、淨灘，今年 9 月 28 日教師節更在永豐志工團總團長金控總經理朱士廷的帶領下，發起一場北中南淨灘大會師，分別在新北麟山鼻岬角、彰化王功漁港、台南四鯤鯓海岸三地，號召超過 400 位的永豐志工與眷屬參與，也獲得真理大學經濟系師生的響應，用具體的行動，齊心合力撿拾 683 公斤海洋廢棄物，攜手維護台灣美麗海岸。

環境永續理念 是責任也是義務

永豐金控總經理朱士廷表示，金融業關注永續經營，理應與環境有共存思維，響應環境永續理念，是責任也是義務，因此永豐金控不僅支持太陽能發展的融資業務且屢屢獲獎，今 (2019) 年 7 月起，子公司永豐銀行及永豐金證券發起環保節能的永豐生活活動，由子公司同仁共同響應台灣環境資訊協會推出的「世界地球日 百萬綠行動」計畫，為明 (2020) 年世界地球日 50 週年，善盡地球公民的責任，淨灘活動就是永豐金控支持百萬綠行動的具體呈現，永豐志工秉持歡喜做甘願受的熱情，完全都是自發性地參與，也使得淨灘更成為永豐志工同仁與眷屬的最支持的活動。

寓教於樂 淨灘趣

淨灘，不是停止垃圾汙染的終點，為讓永豐志工與眷屬從生活教育中力行環保，永豐志工團與寶島淨鄉團設計趣味活動，發揮寓教於樂精神，利用志工淨灘撿拾的海洋廢棄物，透過趣味活動的設計進行垃圾分類，藉由活動進行一場別開生面的環保意識宣導與省思，同步教育志工如何進行環境保護，以及從自身做起，在生活中降低一次性用品的使用，給下一代有個更好的生活環境；讓這場充滿活力、歡樂的淨灘活動增添更多教育的意義。

截至 9 月底，永豐金控同仁已完成近 14 萬件綠行動，永豐金控訂定每月 17 日為「永豐地球日」，並且每週透過有趣的小活動教育同仁，鼓勵同仁隨時隨地落實環保觀念，環境守護從自身做起。