盤中零股交易明年Q3上路 三大考量不採逐筆交易

台股盤中零股交易預計 2020 年第 3 季上路，目前規劃採分盤交易，每 10 分鐘撮合一次，不過立委認為，明年台股將採逐筆交易，零股交易也應跟進，對此，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，盤中零股交易沒有採取逐筆交易，主要有「風險控管、券商建置系統成本、與整股要有區隔」等 3 大考量，希望可循序漸進。

現行盤後零股申報委託單時間自下午 1:40 至下午 2:30 止，每筆買賣委託申報數量不超過 999 股，於下午 2:30 後以集合競價一次撮合成交；由於零股買賣在時間與成交機會上均受限制，因此，為滿足投資人於普通交易時段買賣零股需求，主管機關積極推動盤中零股交易。

根據證交所規劃，盤中零股交易買賣申報時間為上午 9 時起至下午 1 時 30 分止，收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，於上午 9 時 10 分開盤，每隔 10 分鐘分盤集合競價方式撮合成交。

立委施義芳在立院財委會表示，台股距離年輕人越來越遠，年輕人買不起大立光，目前逐筆交易的擬真平台模式，回饋聲量很正面，既然台股逐筆交易撮合新制將在明年正式上路，為何盤中零股交易不能也採逐筆交易？

顧立雄說明，零股交易沒有採取逐筆交易有 3 大考量，首先是風險控管；再者是券商建置成本考量，要考慮到中小型券商的建置成本；最後是避免影響個股交易，，希望零股與整股有明顯的區隔，因此希望能夠以循序漸進的方式。

不過，施義芳認為，如果零股交易採取 10 分鐘撮合，恐會出現「假單」太多的問題；對此，顧立雄回應表示，目前正請證交所持續蒐集外界意見，研議縮短盤中零股交易撮合時間的可行性，並承諾一個月內會將零股交易相關報告送至財委會。