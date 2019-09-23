〈中鋼高層異動〉上任將著眼六大目標 鋼市波動面臨三挑戰

中鋼 (2002-TW) 執行副總王錫欽將出任新總座一職，展望未來，他今 (23) 日提出，將著眼產品升級、提升生產效率等六大目標，不過，他上任也將面臨三大挑戰，包含近期鋼市亂流干擾營運，再者原料價格維持高檔，中鋼如何兼顧自身獲利與下游廠商競爭力，第三則是中鋼計畫明年跟上國際腳步每月開盤，如何實施，也將成焦點。

王錫欽認為，未來努力的方向，不外乎是延續董事長翁朝棟提出的六大目標，包含設備總體檢汰舊換新，提升生產效率與環保效能、研發先進加值產品，提升產業競爭力、打造智能產銷，邁向精緻鋼廠、動態智慧開盤，貼近市場變化、提升工程自主能力，增進集團經營綜效、推動產業服務團，與建構高值產業鏈。

不過，近來鋼市混亂，印度熱軋低價銷往東南亞地區，衝擊市場行情，中國三大鋼廠 10 月熱軋盤價跌多漲少，日本製鐵 10 月盤價也出現 3 個月來首次下跌，台塑河靜越鋼 11 月盤價更是大跌，讓原本的旺季增添疑慮。

雖然中鋼第 4 季開出平盤，但近期國際鋼價波動，考量國內整體鋼鐵產業的競爭力，中鋼勢必祭出配套措施因應，但同時，煉鋼原料鐵礦砂、煤炭報價依舊維持高點，對中鋼獲利也是壓力，如何彈性因應取得平衡，都將會是新總座首要面對的挑戰。

此外，中鋼為協助客戶快速因應市場變化，提升接單競爭力，目標明年將與國際市場接軌開月盤，不過，由於中鋼產品廣泛，不是各項目都適合每月報價，還得考量下游接單模式，以及內外銷等多方面向，中鋼能否成功推動月盤制度，也成為王錫欽的另一考驗。