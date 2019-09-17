〈南山人壽遭重罰〉杜英宗遭下令停職停薪2年 荷包將少2.12億元入袋

金管會今 (17) 日對南山人壽祭出重罰，同時下令其董事長杜英宗停職停薪 2 年，若據南山人壽年報顯示，杜英宗一年個人酬金高達 1 億 604 萬元，等於未來 2 年，杜英宗將少了 2.12 億元入帳。

南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包，金管會表示，杜英宗為該專案主要負責人，該專案辦理過程進度嚴重落後，及追加預算金額龐大，且此專案於重新議約並調整合作模式時，杜英宗卻未尋求外部專家意見並審慎評估，決策顯有失當，另境界系統上線不採平行測試，所採行的替代測試方案亦不完備，嚴重影響系統運作及穩定性，致後續上線後產生諸多問題。

此外，杜英宗承諾境界系統於今年 6 月底前能穩定運作，依南山人壽於 5 月 9 日所報的「境界計畫具體改善規劃」，亦載明可於今年 6 月底完成改善，但是經第三方認證機構的查核驗證結果，截至 7 月底，仍發現許多項目未依公司所報時程改善完成，杜英宗未確實善盡督導南山人壽辦理「境界成就計畫專案」之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，有礙公司健全經營。

金管會下令停止杜英宗的董事及董事長職務 2 年，且停職期間，不得支付或給杜英宗任何形式的報酬及福利。

如此一來，等於未來 2 年，杜英宗的荷包將損失慘重，杜英宗自擔任南山人壽董座以來，年年加薪，依據年報，其個人酬金去 (2018) 年高達 1 億零 604 萬元，比起前一年的 1 億 501 萬元又再增加，已是連續兩年破億元。一旦停職停薪 2 年，杜英宗將少了 2.12 億元入帳。