〈勞保年金破產自救〉利變型還本終身險擁5大特色 打造第二人生

監察院最新調查「2026 年勞保基金恐破產」，且現代上班族薪資水準很「薪」酸，若要樂享「第二人生」，壽險業者建議從青壯時期就開始穩健累積資產，可透過擁有「繳費年期短」等 5 大特色的利率變動型還本終身保險，為自己提前準備退休金。

全球人壽與台新銀行皆表示，利率變動型還本終身保險主要具有以下 5 大特色：

特色 1：繳費年期短，易實現短、中期財務目標

青壯上班族預算有限且人生規劃常有變動，常常發生未到繳費年期期滿就繳不出來保費的窘境。但是，「利率變動型還本終身保險」繳費年期分為 4 年或 6 年，青壯上班族可依生涯規劃及經濟能力選擇適合自己的繳費年期，實現短、中期之財務目標，當作第二人生的圓夢或退休計劃的費用來源。

特色 2：宣告利率機制，有機會領取增值回饋分享金

利率變動型保單，當保單的宣告利率高於預定利率時，保戶還有機會領取「增值回饋分享金」，並且可透過增購保額的方式，提高保障的額度，也可依照當時投保的需求調整增值回饋分享金的給付方式。但要特別提醒的是，宣告利率非固定利率，會依保險公司定期宣告而改變。

特色 3：信用卡繳費可享保費折讓 1.5%

精打細算的青壯上班族如果選擇信用卡繳交保費，除了可以享有與選擇金融機構轉帳繳費相同的 1.5% 保費折讓外，台新銀行表示，該行還推出信用卡活動，符合活動條件者可享有刷卡金回饋。選擇聰明的繳費方式，除了可以讓自己省時省力外，透過貼心的保費折讓機制還可以有機會利上加利。

特色 4：穩定現金流，年年領取生存金

投保後，自第一個保單週年日起即可開始年年領回生存保險金，最多可領到 108 歲，除了可以當作每年犒賞自己的獎勵津貼外，還可以為未來的退休生活打造穩定的現金流。

特色 5：提供 3 大加值權益

除了提供身故／完全失能保險金或喪葬費用保險金外，更提供「重大燒燙傷保險金、老年照護住院醫療保險金、提前給付保險金」等 3 大加值權益，補足被保險人的個人保障需求。

被保險人在契約有效期間內至 75 歲止，若不幸發生符合條款所定之重大燒燙傷程度之一者，將依主契約保險金額的 25% 給付重大燒燙傷保險金（同一被保險人合計可申請之重大燒燙傷保險金最高以新臺幣 500 萬元為限；給付以一次為限）。

而老年照護住院醫療保險金，則是提供 75 歲以上被保險人於契約有效期間內，因符合條款之疾病或傷害住院診療時，可以申請老年照護住院醫療保險金。若被保險人在契約有效期間內，符合條款約定之「疾病末期」者，可依約定申請提前給付保險金。

全球人壽建議，對於有累積資產需求的青壯上班族來說，不管是要累積第二人生的圓夢金或退休金，都可透過「利率變動型還本終身保險」的五大特色，協助青壯上班族及早開始累積資產，實現不同生涯的財務目標。