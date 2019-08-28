玉山銀攜手漢神巨蛋發卡目標首年10萬張 下一步攻行動支付

看好南台灣商機，玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行今 (28) 日宣布，攜手南台灣最大百貨公司漢神巨蛋百貨，推出玉山漢神巨蛋聯名卡，發卡目標一年內超過原先的 10 餘萬張舊卡數，下一步將搶攻行動支付商機，已與漢神巨蛋百貨洽談中。

漢神集團在高雄有兩大百貨，一為漢神百貨，一為南臺灣規模最大的漢神巨蛋百貨，其中，漢神巨蛋百貨年營業額達 136 億元，市占率在高雄超過 1/4 居冠，客源北自台南、南到屏東，一年來客數高達 1500 萬人次，玉山銀行今天攜手漢神巨蛋百貨推出聯名卡。

玉山銀行近年來積極發展在地型百貨聯名卡，包括：統一時代、南山廣場、ATT 4 FUN、大江百貨、統領廣場、麗寶、中友百貨、嘉義耐斯廣場，加上這張漢神巨蛋聯名卡，已有 9 張百貨聯名卡，為發行百貨卡最積極的銀行。

漢神百貨台灣區 CEO 南野雄介執行長表示，漢神巨蛋購物廣場自 2008 年開業以來持續進化，一年來客數超過 1500 萬人次，今年營業額預估達 140 億元，此次選擇與玉山銀合作，主要期待可結合其在數位化與金融創新經驗，共同提供消費者最佳購物體驗。

玉山銀總經理黃男州也強調，對漢神巨蛋深入研究，從 2008 開業的 30 餘億元到去年營業額逾 136 億元，單店就占高雄所有百貨公司營收超過 1/4，希望此卡成為南台灣購物首選信用卡。

此次聯名卡推出首刷滿額禮、食在好幸福、13 卡友日、漢神兩館免費停車及超集購物金回饋無上限五大優惠，其中包括兩館免費停車與館外消費一般消費亦有 0.3%，都是過去舊聯名卡所沒有的，加上國內消費的 1% 回饋等，聚焦喜愛品味生活及追求時尚族群。玉山銀行副總林榮華表示，希望藉著優惠提升，發卡目標首年就能超過原先的 10 餘萬張舊卡數。

林榮華進一步指出，玉山銀長期以來以場景金融為發展重點，信用卡支付與顧客生活息息相關，此次與漢神巨蛋百貨的合作，第一步除了信用卡，目前漢神巨蛋百貨本身已有 APP，但僅提供累積點數，玉山銀行正與漢神巨蛋洽談行動支付，下一步希望能發揮雙方優勢的加乘效應，搶攻更大的南臺灣消費商機。