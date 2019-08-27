[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*3321 同泰 20190826 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)

*8080 奧斯特 20190827 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)

*1262 綠悅 - KY 20190828 臺北市忠孝東路 3 段 1 號集思北科大會議中心

*4580 捷流閥業 20190828 新北市土城工業區服務中心 (地址：新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

*3523 迎輝 20190829 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

*6580 台睿 20190902 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)

*6240 松崗 20190906 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

*5487 通泰 20190911 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6464 台數科 20190911 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

*6706 惠特 20190919 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

*6112 聚碩 20190926 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190926 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*6592 和潤企業 20190926 新北市新莊區明中街 10 號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區大禮堂

1603 華電 20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

*3363 上詮 20190930 新竹市科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會)

*6222 上揚 20190930 本公司 (新北市汐止區中興路 32 號 2 樓)

*6446 藥華藥 20191001 南港展覽館 1 館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

*3682 亞太電 20191002 臺北市中山區植福路 8 號 5 樓 (臺北大直典華旗艦館 5 樓繁華廳)

*5271 紘通 20191002 新北市五股區新五路二段 70 號 (台北園外園會議室)

*5301 寶得利 20191002 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室 (愛蘇活教育訓練中心)

*6533 晶心科 20191002 新竹科學園區新竹市力行一路 1 號 (矽導竹科研發中心行政棟 B1 訓練教室)

*8496 台霖 20191002 台南市新營區太南里舊部八十號

1213 大飲 20191003 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)

*6153 嘉聯益 20191003 本公司台北營運總部 (新北市樹林區博愛街 248 號)

*3528 安馳 20191004 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)

*4745 合富 - KY 20191005 台北市信義路四段 236 號 7 樓 703 會議室

*6542 隆中 20191007 新北市板橋區民權路 88 號四樓 (台北新板希爾頓酒店會議室二)

*2740 天蔥 20191009 台北市松山區東興路 8 號 B1(會議室)

*3557 嘉威 20191015 台北市信義路五段 5 號

*1732 毛寶 20191017 新竹縣湖口鄉中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區管理中心)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

