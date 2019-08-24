〈熱門股〉Mini LED題材激勵 隆達周漲1成站上半年線

LED 廠隆達 (3698-TW) 將發表 Mini LED 全系列量產產品，受惠 Mini LED 題材激勵，本周股價走勢強勁，周五 (23 日) 終場 15.8 元作收，一舉收復月、季線，並站上半年線，股價周漲 1 成。

Touch Taiwan 2019 將於 8 月 28 日至 30 日登場，隆達將發表全系列 Mini LED 量產產品，包括將覆晶 Mini LED 晶粒與驅動 IC 整合的 smart 背光燈板 I-Mini Blue、I-Mini RGB 顯示器應用封裝與模組，及 Micro LED 技術，且 I-Mini Blue 目前已成功導入電競面板應用，而全系列封裝與模組產品預計年底前陸續放量。

隆達表示，顯示器領域一直都是隆達在產品應用上的競爭優勢，無論 Mini LED 背光或 RGB 顯示器，都推出全系列應用，且宣誓量產能力，並將在下一世代 Micro LED 技術持續精進，未來將在顯示器、車用、先進光電半導體等三大領域，深耕布局。

隆達第 2 季稅後純益 2584.9 萬元，季減 77.06%，年減 48.5%，每股純益 0.05 元。上半年稅後純益 1.39 億元，年增 10.77 倍，每股純益 0.27 元。